1 Ihr macht die Arbeit Spaß: Auch das Reinigen der Fahrzeuge gehört zu den Aufgaben von Rebecca Deckart. Foto: Siegmeier

Rebecca Deckart absolviert ihren Bundesfreiwilligendienst bei der Feuerwehr Rottweil und ist begeistert vom vielfältigen Aufgabenspektrum.









Rebecca Deckart kennt die Aufgaben der Feuerwehr bestens. Im Alter von zwölf Jahren trat sie in Zimmern in die Jugendwehr ein, wechselte mit 17 Jahren zu den Aktiven und absolviert nun bei der Nachbarwehr in Rottweil ihren Bundesfreiwilligendienst –mit Begeisterung.