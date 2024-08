10 Dramatisch sah das Übungsszenario der Feuerwehr Rottweil am Haus St. Antonius aus. Foto: Siegmeier

Die Feuerwehr Rottweil probt am Haus St. Antonius den Ernstfall. Patrick Kohl ist mit der Evakuierungsübung sehr zufrieden.









Dicker Rauch dringt aus dem Fenster im ersten Obergeschoss. Am Fenster daneben: eine eingeschlossene Person. Es ist also Eile geboten für die Feuerwehr Rottweil am Donnerstagabend am Haus St. Antonius in der Johanniterstraße. Was dramatisch klingt, ist zum Glück nur ein Übungsszenario, das der Löschzug drei der Abteilung Rottweil hier absolviert.