Feuerwehr Rottweil: Mehr als 400 Mal im Einsatz gefordert

1 Abteilungskommandant Volkmar Caduff (erster von links), stellvertretender Abteilungskommandant Jürgen Sigrist (dritter von links) und Stadtbrandmeister Frank Müller (rechts) mit den beförderten und in ihre Funktionen eingesetzten Kameradinnen und Kameraden Foto: Tobias Frommer, Feuerwehr Rottweil

Es war ein herausragendes Jahr: Über 400 Einsätze wurden durch die Einsatzabteilung Rottweil abgewickelt, weit mehr als in allen Jahren zuvor.









Bei der Abteilungsversammlung der Einsatzabteilung Rottweil mit ihren fünf Löschzügen in der Feuerwache Rottweil trug Abteilungskommandant Volkmar Caduff den Bericht zum abgelaufenen Jahr vor, in dem er den 207 Angehörigen der Einsatzabteilung, Jugend- und Alterswehr dankte. Die damit verbundene nicht immer leichte Belastung der Einsatzkräfte lobte er in außerordentlicher Weise.