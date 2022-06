2 Jubiläumsbild anlässlich des 50. Geburtstages von Stadtbrandmeister Frank Müller Foto: Patrick Jäger/Feuerwehr Rottweil

Kommando Geheimsache bei der Feuerwehr Rottweil: Stadtbrandmeister Frank Müller wurde 50 Jahre alt. Da wollte die Kameraden seine Abwesenheit für eine Überraschung nutzen.















Rottweil - Die Überraschung ist gelungen: Stadtbrandmeister Frank Müller genoss mit seiner Familie zwei Wochen lang Südtirol, und bei seiner Rückkehr überraschten ihn die Feuerwehr-Kameraden zum 50. Geburtstag mit einem Gruppenbild, das unter besonderen Umständen entstanden ist.

Besondere Herausforderung

Wenn man für den Stadtbrandmeister ein Gruppenbild aller Einsatzabteilungen, der Alterswehr sowie der Kinder- und Jugendfeuerwehr machen will und der davon nichts mitbekommen soll, dann ist das eine besondere Herausforderung. Denn normalerweise bekommt Müller immer mit, wenn in der Rottweiler Feuerwehr was passiert. Die Chance bot sich, als sich Frank Müller mit seiner Familie für zwei Wochen in den Urlaub nach Südtirol verabschiedete. Das ist die Gelegenheit, dachten sich seine Stellvertreter und beraumten im Geheimen den Termin für das große Gruppenbild in der Fußgängerzone an.

Aufstellung in der Fußgängerzone

Frühmorgens stellte sich die Feuerwehr Rottweil deshalb mit allen Einsatzabteilungen, der Alterswehr sowie der Kinder- und Jugendfeuerwehr am Sonntag, 12. Juni, in der Fußgängerzone mit allen Einsatzfahrzeugen auf. Die Kameraden nahmen Aufstellung für ein ganz besonderes Foto zum 50. Geburtstag. Auch Bürgermeister Christian Ruf ließ es sich als zuständiger Verwaltungschef der Feuerwehr nicht nehmen, dabei zu sein.

Als nun Frank Müller am Samstag aus Südtirol wieder in Rottweil zurück war, konnte das Geheimnis endlich gelüftet werden. Völlig überrascht nahm er von einer Delegation der Feuerwehr Rottweil das Foto als Geschenk entgegen.

