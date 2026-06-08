Feuerwehr Rottweil im Einsatz: Baum stürzt auf zwei geparkte Autos

Ein umgestürzter Baum hat am Montagnachmittag in der Neckarstraße in Rottweil zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt.
Die Feuerwehr Rottweil wurde am Montag gegen 17.35 Uhr wegen eines umgestürzten Baumes in die Neckarstraße alarmiert.
Nach Angaben von Stadtbrandmeister Frank Müller ist der Baum vermutlich durch eine starke Windböe im Zusammenhang mit dem vorbeiziehenden Gewitter umgestürzt. Verletzt wurde dabei niemand.
Ein Auto wurde durch den Baum allerdings erheblich beschädigt. Dabei wurden unter anderem das Dach sowie die Frontscheibe getroffen.