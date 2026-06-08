Feuerwehr Rottweil im Einsatz: Baum stürzt auf zwei geparkte Autos

Die Feuerwehr Rottweil wurde am Montag gegen 17.35 Uhr wegen eines umgestürzten Baumes in die Neckarstraße alarmiert.



Nach Angaben von Stadtbrandmeister Frank Müller ist der Baum vermutlich durch eine starke Windböe im Zusammenhang mit dem vorbeiziehenden Gewitter umgestürzt. Verletzt wurde dabei niemand.

Ein Auto wurde durch den Baum allerdings erheblich beschädigt. Dabei wurden unter anderem das Dach sowie die Frontscheibe getroffen.

Ob es sich um einen Totalschaden handelt, ist derzeit noch unklar. Ein zweites Auto wurde lediglich leicht durch herabfallende Äste beschädigt.



Die Feuerwehr Rottweil war mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften im Einsatz. Zunächst trafen Kräfte der Abteilung Altstadt an der Einsatzstelle ein und forderten anschließend weitere Unterstützung nach. Mithilfe von zwei Motorsägen wurde der Baum zerkleinert. „Die Teile wurden zunächst auf den Parkplätzen abgelegt, sodass die Straße wieder freigegeben werden konnte“, erklärte Müller. Während der Arbeiten musste die Neckarstraße gesperrt werden. Die restlichen Aufräumarbeiten übernimmt am Dienstagmorgen der Betriebshof.