1 Auch Dirigent Johannes Nikol (Dritter von links) war dabei. Dominic Butz (rechts) und André Wendel (Zweiter von rechts) von der Feuerwehr Rottweil hatten sich mit ihren Kameraden für die Stadtkapelle eine besondere Aktion überlegt. Foto: Siegmeier

Die Feuerwehr bedankte sich bei den Musikern mit einer besonderen Aktion.









Wer am Freitagabend in der Johanniterstraße unterwegs war, der staunte nicht schlecht, denn am Probelokal der Stadtkapelle war die Feuerwehr zu Gast.