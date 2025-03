Feuerwehr Rottweil: Die Zahl der Einsätze hat sich verdoppelt

1 Feuerwehrkameraden wurde für ihren langjährigen aktiven Feuerwehreinsatzdienst geehrt. Foto: Schmidt

Die Feuerwehr Rottweil ist hervorragend aufgestellt: mannschaftsstark, professionell und nachwuchssicher. Da war Altstadtbrandmeister Rainer Müller voll des Lobes. Indes nimmt die Belastung für die Einsatzkräfte immer weiter zu.









Vor der Mehrzweckhalle in Göllsdorf bot sich ein beeindruckendes Bild. Zur Hauptversammlung der Gesamtfeuerwehr standen die feuerroten Fahrzeuge bis in die Jungbrunnenstraße. In der Halle trafen sich die Abteilungen aus Rottweil, Feckenhausen, Göllsdorf, Hausen, Neufra, Neukirch und Zepfenhan, komplettiert durch Jugendfeuerwehr und Altersabteilung.