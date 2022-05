2 Die Feuerwehr würdigt großartige Leistungen (von links): Bernd Hildebrand, Jürgen Eberhardt, Christoph Ulmschneider, Ralf Broß, Frank Müller, Rüdiger Mack, Hermann Ulmschneider, Gerhard Bühl, Markus Württemberger, Rainer Banholzer, Frank Stern, Tobias Winzenried, Karl-Heinz Hermle, Marcus Heinz, Stefan Ulmschneider, Rainer Müller und Nicos Laetsch. Foto: Schmidt

Nach langer Coronapause trafen sich die Rottweiler Feuerwehr-Abteilungen zur Mitgliederversammlung in Neufra. Großartige Ehrungen kennzeichneten den Abend.















Rottweil - Drei Jahre nach der jüngsten Hauptversammlung stapelten sich bei der Rottweiler Feuerwehr die ausstehenden Ehrungen. Auszeichnungen für langjährige aktive Mitglieder, aber auch überraschende Ehrungen, etwa die für Oberbürgermeister Ralf Broß. Aber der Reihe nach.

Die Feuerwehr Rottweil ist ein fester Bestandteil der Sicherheitsarchitektur der Stadt Rottweil. Neben den klassischen Aufgaben für Brandbekämpfung und des Brandschutzes leisten die 251 Einsatzkräfte auch bei Verkehrsunfällen, Unglücken, Notfällen oder Umweltschäden technische Hilfe und damit einen wesentlichen Beitrag für die Sicherheit der Bürger.

Im Durchschnitt 379 Einsätze pro Jahr

In den vergangenen zehn Jahren eilten sie durchschnittlich bei 379 Einsätzen pro Jahr zu Hilfe. Der Personalstand der Feuerwehr sei weiterhin sehr gut, berichtete Stadtbrandmeister Frank Müller. Insgesamt zähle die Feuerwehr 434 Mitglieder, mithin elf mehr als im Vorjahr. Neben den Einsatzkräften, also den aktiven Kameraden, finden sich 106 Mitglieder in der Kinder- und Jugendfeuerwehr und 77 in der Alterswehr.

Frank Müller übt Kritik

Bedingt durch die Corona-Pandemie sei das Lehrangebot weiter vermindert worden, kritisierte Müller. Es sei nicht akzeptabel, dass der notwendige Führungsnachwuchs der Feuerwehr Rottweil nicht mehr qualifiziert werden könne.

Die fachliche Qualifikationsvoraussetzung zu senken, sei nicht zielführend und stelle einen Affront für das ehrenamtliche Engagement dar, schimpfte Müller. "Nur weil das Land seinen Aufgaben nicht nachkommt, darf die Qualität in der Breite der Feuerwehr nicht darunter leiden."

438 Einsätze leistete die Rottweiler Wehr im vergangenen Jahr. Davon waren 71 Brandeinsätze, 182 technische Hilfeleistungen, acht Insekten- und Tiereinsätze, 135 sonstige Einsätze und Amtshilfen sowie 42 Fehlalarme. Die Anzahl der Überlandhilfe-Einsätze sei von 24 auf 29 leicht gestiegen. Bei Brandeinsätzen wurden vier Personen und bei den Hilfeleistungseinsätzen 35 Personen gerettet.

Belastende Einsätze

Miterleben musste die Feuerwehr Einsätze, bei denen es siebe Toten zu beklagen gab, deren Bergung, etwa aus Gewässern oder bei Verkehrsunfällen, für die Einsatzkräfte sehr belastend gewesen wäre. Drei Kräfte hätten sich beim Einsatz verletzt. Allerdings nicht schwer und ohne bleibende Schäden.

Als herausragende Einsätze nannte Müller die vielen Einsatzstellen durch den starken Schneefall im Januar mit Schneebruch, den Brand der Schindelbrücke an der Neckarburg, den Katastrophenhilfedienst in Rheinland-Pfalz, die Starkregenereignisse in Bühlingen, Hausen und Rottweil und der Gebäudebrand in Neukirch.

Technische Defekte

Große Sorge bereite der Feuerwehr ein technischer Defekt an Geräten oder Fahrzeugen, betonte Müller. "Dringend benötigte Ersatzteile sind teilweise gar nicht oder nur zu horrend hohen Preisen und sehr langen Lieferzeiten zu bekommen." Dennoch konnten sämtliche Defekte behoben werden.

Hagelflieger-Mitgliedswunsch

Oberbürgermeister Ralf Broß lobte die Entwicklung innerhalb der Feuerwehr. Ein Signal habe die Stadt mit ihrem Beitritt zum Hagelflieger-Verein gesetzt, sagte er. Damit begegne sie den zunehmend wetterbedingten Katastrophen. Mit dem Einsatz der Hagelflieger könnten Starkregenereignisse abgemildert werden. Es sei zu bedauern, dass der Kreistag dieser Erkenntnis nicht gefolgt sei.

Ehrung des Stadtoberhaupts

Derweil überrascht wurde Broß von seiner Ehrung. Kraft seines Amtes stand er der Feuerwehr 13 Jahre leitend zur Seite, habe sich für deren Belange eingesetzt und stark gemacht, dankte ihm Jürgen Eberhardt, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands.

Bernd Hildebrand gewürdigt

Für hervorragende Leistungen im Feuerwehrwesen wurde Bernd Hildebrand geehrt. Er trat 1975 der Feuerwehr bei und absolvierte alle Lehrgänge. Eberhard lobte Hildebrand als "beispiellose Führungskraft mit Kameradschaftsgeist". Er sei ein Vorbild für alle Kameraden.

Hermann Ulmschneider gewürdigt

Außergewöhnlich auch die Auszeichnung von Hermann Ulmschneider: "Würdigung für den Diensteifer und die geleistete Arbeit innerhalb der Jugendfeuerwehr". "Diese Auszeichnung werden wir in den nächsten Jahren nicht mehr vergeben können", betonte Müller. Hermann sei das Gesicht der Jugendgruppen. Er gründete die erste Jugend- und Kindergruppe der Ortsteile in Zepfenhan und führte sie zwischen 1991 und 2020.

Weitere Auszeichnungen

Ebenfalls für ihr Engagement in Jugendgruppen ausgezeichnet wurden Stefan Ulmschneider und Frank Stern. Frank Müller selbst erhielt die Ehrenmedaille für herausragende Leistungen im Feuerwehrdienst.

Zum Ehrenmitglied wurde Rainer Müller ernannt, Namensvetter des früheren Stadtbrandmeisters. Ein Verdienstabzeichen auf Kreisebene für 25-jährige Tätigkeit erhielten Rainer Banholzer, Gerhard Bühl, Marcus Heinze, Karl-Heinz Hermle, Frank Müller, Tobias Winzenried und Markus Württemberger.