Aus mehreren kleineren freiwilligen Feuerwehren ist 1975 die Feuerwehr Rosenfeld in ihrer heutigen Form gebildet worden. Sie besteht aus Einsatzabteilungen für alle Stadtteile außer Isingen.

Feste und Übungen

Aus Anlass des 50-jährigen Bestehens laden die einzelnen Abteilungen das Jahr über zu verschiedenen Veranstaltungen ein. Damit, so Christoph Huber, Stellvertreter des Gesamtkommandanten Günter Kopf, soll die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen weiter verbessert werden, und man wolle sich den Bürgern präsentieren – unter der Devise „Zusammen für euch – wir feiern dieses Jahr“ mit Handwerkervesper, dem Feuerwehrtag beim Maifest, einem Abend unter dem Motto „Feuer & Flamme“, einer Ski-Opening-Party und zwei großen Übungen.

Lesen Sie auch

Die dünne Besetzung machte zu Schaffen

Ein Problem macht vielen freiwilligen Feuerwehren zu schaffen: die manchmal dünne Besetzung. Auch in Rosenfeld ergab sich das Problem, das tagsüber relativ wenige Angehörige der Feuerwehr am Ort einsatzbereit waren, da sie zumeist an ihrer Arbeitsstelle entfernt von Rosenfeld waren. Diese Schwierigkeit löste man durch das Bilden von Zügen: Es werden gleichzeitig mehrere Abteilungen alarmiert, so dass bei einem Brand oder bei Unfall genügend Feuerwehrleute und Fahrzeuge verfügbar sind. Laut Huber hält man am Grundsatz der Dezentralität fest. Somit haben sowohl die Kernstadt als auch fünf Stadtteile eigene Einsatzabteilungen.

Man hilft sich gegenseitig

Während Rosenfeld über die meiste „Manpower“ und mehrere Fahrzeuge verfügt, unter anderem eine Drehleiter, steuern die anderen Abteilungen ihre Kompetenzen bei, wenn es um die Bewältigung spezieller Aufgaben geht. So hat Bickelsberg einen Gerätewagen Logistik mit 2000 Metern Schlauch, die für den Aufbau einer Löschwasserversorgung über große Strecken eingesetzt werden. In Brittheim steht der Einsatzleitwagen, für den eigens eine neue Garage gebaut wurde. Die Abteilung Heiligenzimmern hat besondere Fähigkeiten bei der Bewältigung von Hochwasserlagen. Die Leidringer werden vor allem bei der Bekämpfung von Vegetationsbränden eingesetzt. Isingen wird von der Kernstadt-Abteilung mitbetreut. Diese Abteilung war vor etlichen Jahren aufgelöst worden.

Stück für Stück hat die Rosenfelder Feuerwehr den Bedarfsplan umgesetzt, der vor einigen Jahren von Frank Knödler, dem früheren Chef der Stuttgarter Berufsfeuerwehr, aufgestellt worden ist. Ein Ergebnis ist die Anschaffung von Mannschaftstransportwagen für alle Abteilungen. Nach Hubers Angaben wird ein neuer Plan vorbereitet.

Alte Fahrzeuge müssen ersetzt werden

Der Austausch überalterter Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeuge steht immer wieder auf der Agenda. So soll die Rosenfelder Abteilung ein neues Fahrzeug bekommen. In Heiligenzimmern steht eines der vom Zollernalbkreis bereitgestellten geländegängigen kleineren ATV-Fahrzeuge, die in unwegsamen Gebieten Personen und Material zum Einsatzort transportieren können.

Als erfolgreich erweisen sich die Kinder- und die Jugendfeuerwehr, aus deren Reihen immer wieder Aktive in die Einsatzabteilungen nachrücken.

Info

Veranstaltungen

Handwerkervesper im Bürgerhaus Brittheim, Samstag, 12. April, ab 16 Uhr