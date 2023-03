1 Zahlreiche Feuerwehrleute der Gesamtstadt Rosenfeld sind für langjährigen Dienst geehrt worden. Foto: Stehle

Die Rosenfelder Feuerwehr verfügt über die drittgrößte Jugendwehr im Kreis. Bei der Hauptversammlung der Gesamtfeuerwehr wurde Heinz Keller für 70 Jahre Dienst geehrt.









Bei der Hauptversammlung im Bürgerhaus in Brittheim berichtete Kommandant Günter Kopf von 45 Einsätzen aller Abteilungen. Am häufigsten mussten die Aktiven zu technischen Hilfeleistungen mit Menschenrettung ausrücken, gefolgt von technischer Hilfeleistung mit Ölspur und Kleinbrandeinsätzen. Von den 187 Aktiven (darunter zehn Frauen) haben 44 Lehrgänge von der Sprechfunkerausbildung bis zum psychosozialen Betreuer absolviert.

Kopf sagte, dass die Einsatzabteilung Leidringen das Feuerwehrfahrzeug LF10 in Empfang nehmen konnte, und die Einsatzabteilung Heiligenzimmern das Leistungsabzeichen in Silber absolviert hatte. In diesem Jahr werden alle Aktiven neue Feuerwehrhelme erhalten. Ebenfalls werden Hygiene-Boxen angeschafft, die mit Wechselkleidung bestückt sind zum Wechsel kontaminierter Kleidung nach Einsätzen.

Auch organisatorische Aufgaben hatte die Führungsriege zu bewältigen: es fanden drei Zug- und Truppführerbesprechungen statt, mit der Stadtverwaltung spielte sie eine mögliches Szenario eines Stromausfalls durch. Der Dank des Kommandanten galt seinen Stellvertretern Christoph Huber und Edgar Bukenberger sowie dem Bürgermeister und der Stadtverwaltung.

Große Jugendwehr

Die sechs Abteilungskommandanten berichteten über Aktivitäten. Jugendfeuerwehrwart Simon Schühle informierte, dass Rosenfeld mit 93 Kindern und Jugendlichen die drittgrößte Jugendfeuerwehr im Zollernalbkreis hat. Eine besondere Leistung war die 36-Stundenübung mit dem Nachwuchs. Klaus Schellhammer als Raumschaftsvertreter der Altersabteilung erwähnte die geselligen Aktivitäten der Kameraden.

Besondere Ehrung

Eine „ausgezeichnete Arbeit“ bescheinigte Bürgermeister Thomas Miller der Feuerwehr und lobte das gute Zusammenwirken mit der Stadtverwaltung. Die Entlastung fiel einstimmig aus. Auch der stellvertretende Kreisbrandmeister Joachim Rebholz attestierte der Wehr gute Arbeit.

Heinz Keller wird für 70 Jahre Feuerwehrdienst von Günter Kopf und Bürgermeister Thomas Miller geehrt. Foto: Stehle

31 Feuerwehrleute wurden für langjährige Mitgliedschaft geehrt. Eine besondere Ehre wurde Heinz Keller aus Rosenfeld zuteil. Er wurde für 70 Jahre Feuerwehrdienst von Günter Kopf und Bürgermeister Thomas Miller geehrt. Die offizielle Ehrung wird bei der Hauptversammlung der Kreisfeuerwehrsenioren im Oktober stattfinden. Großes Lob gab es von Miller für Kellers Engagement und als Bindeglied zwischen der Feuerwehr und der Stadtverwaltung, wo er lange Jahre auf dem Steueramt gearbeitet hatte. 46 Jahre aktiver Feuerwehrdienst, 58 Jahre im Ausschuss, aktive Mitarbeit an 25 Fahrzeugbeschaffungen an die 13 000 Rechnungen, die durch seien Hände gingen- so führte Kopf in Zahlen die Aktivitäten von Keller auf. „Du bist ein ehrlicher Freund, von denen es nur wenige gibt“ verabschiedete er den lang Weggefährten, der nun kürzertreten möchte.