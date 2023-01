1 Die beförderten Rosenfelder (vorne, von links): Kommandant Edgar Bukenberger, Tarek Blum, Alexander Wehrsdorf, Ingo Fuoß, Stefan Holweger, Niklas Betz und Ortsvorsteherin Sigrid Lehmann. Hintere Reihe, von links: Andre Rausch, Manuel Siegel, Jan Ganter, David Habicht und Bürgermeister Thomas Miller Foto: Kühbauch

Viel Lob und Anerkennung hat des für die Feuerwehrabteilung Rosenfeld bei der Hauptversammlung gegeben. Zahlreiche Feuerwehrleute wurden befördert.















Rosenfeld - Kommandant Edgar Bukenberger blickte bei der Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Rosenfeld auf 36 Einsätze im Jahr 2022 zurück. Er sei sehr zufrieden mit der Arbeit seiner Wehrmänner und Wehrfrauen. Auch weitere Lehrgänge kamen nicht zu kurz.

Mit Andre Rausch, Alexander Wehrsdorf, Niklas Betz, Tarek Blum und Jean-Pier Heinzelmann wurden fünf neue Truppmänner ausgebildet. Stefan Holweger ist zum Zugführer in Bruchsal ausgebildet worden. Alexander Kühbauch absolvierte einen PEER-Lehrgang in Bruchsal (Psychosozialer Ansprechpartner nach belastenden Einsätzen) sowie den Maschinisten-Lehrgang.

Viele Beförderungen

Zum Feuerwehrmann wurden befördert: Niklas Betz, Tarek Blum, Jean-Piere Heinzelmann, Andre Rausch, Alexander Wehrsdorf; Oberfeuerwehrmann: Ingo Fuoß, Sebastian Fuoß; Hauptfeuerwehrmann: Jan Ganter, Manuel Siegel; Brandmeister: David Habicht, Stefan Holweger und Manuel Schäfer. Ausschussmitglied David Habicht, Kassierer Wolfgang Fuoß und Schriftführer Alexander Kühbauch wurden einstimmig gewählt.

Gute Kameradschaft

Kühbauch berichtete, dass die Kameradschaft nicht zu kurz gekommen sei. Viele Aktivitäten und Ausflüge seien angeboten worden. Dies sei wichtig, "da nur so ein besonderer Zusammenhalt unter den Wehrmännern zustande kommt". Insgesamt habe es 53 weitere Termine gegeben.

Die Jugendfeuerwehr ist für Kommandant Bukenberger ein wichtiges Thema, da dies die nächste Generation an Feuerwehrleuten sei. Deshalb freue es ihn, dass Janett Faina das Amt als Jugendgruppenleiterin übernommen habe und somit als Schnittstelle zwischen Jugendfeuerwehr und Einsatzabteilung fungiere. In der Jugend und in der Kinderfeuerwehr der Abteilung sind 25 Kinder und Jugendliche aktiv.

Lob für die Abteilung

Bürgermeister Thomas Miller resümierte, dass er stolz und zufrieden mit der Feuerwehr sei. Aus seiner Sicht zeigt sich ein enormes Engagement in der Wehr. Ebenso zufrieden sei er mit dem Verlauf der Einsätze, der Professionalität und der Führung der Abteilung. Er führte die Entlastung der Abteilungsführung herbei. Die Isinger Ortsvorsteherin Sigrid Lehmann zeigte Bewunderung für die Männer und Frauen der Abteilung. Sie sei ebenso wie Thomas Miller zufrieden mit der Leistung der Rettungskräfte. Sie wünschte allen eine gesunde und unfallfreie Rückkehr von den Einsätzen.