Feuerwehr Rheinfelden-Degerfelden: So steht es um die Feuerwehrabteilung Degerfelden

Die Degerfelder Feuerwehr sieht sich bestens aufgestellt für die Herausforderungen.
Großen Zuspruch erhielt die Hauptversammlung der Feuerwehr-Abteilung Degerfelden am Samstag im Kulturraum. Denn nicht nur zahlreiche Ehren-Kommandanten der Abteilung und Nachbarwehren, auch Vertreter der örtlichen Vereine ließen es sich nicht nehmen, den Kameraden für ihr Engagement im abgelaufenen Jahr zu danken. Eine besondere Überraschung hatte Maiken Lindemer im Gepäck: Zwei Gasgrills als Dankeschön, dass das im vergangenen Jahr gegründete Seniorencafé im Schulungsraum der Wehr ältere Bürger für einen gemütlichen Hock monatlich einladen darf.