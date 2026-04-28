Feuerwehr Rheinfelden-Degerfelden: So steht es um die Feuerwehrabteilung Degerfelden

Großen Zuspruch erhielt die Hauptversammlung der Feuerwehr-Abteilung Degerfelden am Samstag im Kulturraum. Denn nicht nur zahlreiche Ehren-Kommandanten der Abteilung und Nachbarwehren, auch Vertreter der örtlichen Vereine ließen es sich nicht nehmen, den Kameraden für ihr Engagement im abgelaufenen Jahr zu danken. Eine besondere Überraschung hatte Maiken Lindemer im Gepäck: Zwei Gasgrills als Dankeschön, dass das im vergangenen Jahr gegründete Seniorencafé im Schulungsraum der Wehr ältere Bürger für einen gemütlichen Hock monatlich einladen darf.

Rückblick: Abteilungskommandant Frank Fröhle begann in seinem Bericht mit der Statistik. 40 Mitglieder hat die Abteilung in ihren drei Gruppierungen. Nach drei Abgängen und einem Neuzugang gibt es derzeit 20 Einsatzkräfte mit einem Durchschnittsalter von 37,4 Jahren. Mit 21 Alarmierungen gab es sechs Einsätze mehr als 2024. Mehr als die Hälfte der elf Brandeinsätze stellten sich als Fehlalarmierungen heraus. Dafür waren zwei Drittel der technischen Hilfeleistungen der Menschenrettung zuzuordnen, wie Fröhle ausführte. So kamen 2025 insgesamt 118 Einsatzstunden für die Ehrenamtlichen zusammen.

Aus- und Fortbildung: Um entsprechend eingespielt zu sein für den Ernstfall, wurden zahlreiche Übungen gemeinsam mit anderen Abteilungen und dem DRK-Ortsverein Herten gemacht. Neben der traditionellen Dinkelbergübung in Eichsel fanden größere Objektübungen in Inzlingen und Herten statt. Neben 240 Stunden Übungsdienst kamen durch Fortbildungen in Präsenz oder online weitere 203 Ausbildungsstunden zusammen. Für das Leistungsabzeichen Gold unter der Leitung von Guido Krohn und André Lambelet kamen 160 weitere Stunden zusammen.

Ob Umzugssicherung, Adventshock oder die Betreuung des Indiaca-Turnieres der Jugendfeuerwehr – die Abteilung Degerfelden kam durch verschiedene Arbeitseinsätze zu 708 Stunden. „Das Fundament ist und bleibt die Kameradschaft“, betonte Frank Fröhle, der zum Abschluss nicht die geselligen Momente in seinem Bericht vergas. Vom Fondueabend mit den Familien im Schulungsraum über ein Sommerfest, Kartbahn- und Hüttenwochenende-Ausflüge mit der Abteilung Herten bis zur Überraschung an Fröhles Geburtstag durch die Kameraden gab es viele heitere Stunden. Ebenfalls zur Feuerwehr-Familie gehört die langjährige Ortsvorsteherin Karin Reichert-Moser, die für ihr Engagement im vergangenen Jahr durch den Kreisfeuerwehrverband die Deutsche Feuerwehr-Ehrenmedaille als „Mutter der Feuerwehr“ erhielt.

Beförderungen und Ehrungen: Für langjährigen Dienst wurde Nico Birlin zum Hauptfeuerwehrmann ernannt. Der stellvertretende Abteilungskommandant Martin Schmitz erhielt die Ehrung für 15-jährigen Feuerwehrdienst.

Neue Jugendleitung: Aus beruflichen Gründen muss Jugendleiter Pascal Bürklin sein Amt niederlegen. Frank Fröhle dankte ihm für sein Engagement und freute sich, mit Sandra Zuccale und Stefan Sägert zwei Nachfolger zu haben, die sich um die neun Zöglinge kümmern. Für ihren vorbildlichen Probenbesuch erhielten die Jugendmitglieder leuchtgelbe Turnbeutel mit Feuerwehr-Aufschrift.

Altersmannschaft: Richard Burger berichtete kurz von sieben Anlässen der Altersmannschaft, die sich auch an verschiedenen Arbeitseinsätzen beteiligten. Jürgen Amrein, stellvertretender Abteilungskommandant aus Herten dankte für die gute Kooperation der beiden Abteilungen in allen drei Altersklassen. „Es ist eine Win-Win-Situation für alle.“