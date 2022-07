5 Die Wehrmänner beteten ein "Vaterunser" für das erweiterte Feuerwehrhaus, den neuen MTW und das neue Rettungsboot. Foto: Beiter

Eine halbe Million Euro – der Umbau des Feuerwehrhauses in Höfendorf ist auch ein klares Bekenntnis für die dortige Einsatzabteilung und eine Anerkennung für deren Aufwärtstrend der vergangenen Jahre. Am Samstag wurde das Haus geweiht.















Rangendingen-Höfendorf - "Gehst du durchs Feuer, gehst du durch die Flut – so bin ich bei dir." Mit eindringlichen Worten segnete Pfarrer Oliver Saia die Feuerwehrmänner, die in großer Zahl am Samstag zur Weihe des beeindruckenden Feuerwehrhaus-Umbaus nach Höfendorf gekommen war. Dem Gebäude sowie dem bereits vor zwei Jahren angeschafften Mannschaftswagen und dem Hochwasser-Boot der Abteilung Rangendingen den Segen Gottes zu spenden, war Aufgabe von Pater Erwin Wieczorek. Gemeinsam beteten die beiden Geistlichen am Ende der Weihe mit den Gästen das "Vaterunser".

In Höfendorf eine einvernehmliche Lösung für alle gefunden

Kommandant Frieder Dieringer stellte mit dem MTW, dem Feuerwehrboot und dem erweiterten Gerätehaus die drei neuesten Errungenschaften der Rangendinger Feuerwehr vor. Er freue sich, dass in Höfendorf viel von den nötigen Anforderungen einer modernen Wehr umgesetzt werden konnten. "Wir haben eine einvernehmliche Lösung für alle gefunden."

Nach über einem Jahr Bauzeit stehe jetzt ein Feuerwehrhaus, das über Jahre hinweg die Zukunftsfähigkeit der Einsatzabteilung Höfendorf und der Löschgruppe Bietenhausen sichere, sagte Bürgermeister Manfred Haug. Ausdrücklich lobte er die gute Unterstützung von Abteilungskommandant Siegfried Grupp und dessen gesamter Höfendorfer Mannschaft. Die stolze Bausumme sei "jeden Cent wert", so Haug.

Auf Feuerwehrführung war während der Bauphase stets "voller Verlass"

Der Schultes blickte mit der Erstellung des neuen Feuerwehrbedarfsplans, der Anschaffung eines HLF 20 und der Situation um das Rangendinger Feuerwehrhaus auch in die Zukunft. "Es wartet einiges an Arbeit auf uns. Da muss die gemeinsame Richtung stimmen." Die Bauabwicklung in Höfendorf sah er dafür als guten Ansatz. Auf die Feuerwehrführung mit Kommandant Frieder Dieringer und dessen Stellvertreter Siegfried Grupp sei während dieser Zeit "voller Verlass" gewesen.

Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands Zollernalb Stefan Jetter dankte der Gemeinde Rangendingen für dieses "klare Bekenntnis für die Einsatzabteilung Höfendorf". Gleichzeitig würdigte er die wiedergewonnene Einsatzfähigkeit der Höfendorfer Wehr. "Jede Abteilung erfüllt ihren Dienst", so Jetter. Ganz besonders konnte er dabei den beeindruckenden Anteil auf diesem nicht immer einfachen Weg von Abteilungskommandant Siegfried Grupp ehren.

Grupp wirbt zwölf der 19 Feuerwehrmänner der Höfendorfer Abteilung

Mit außerordentlichem Engagement habe er in den vergangenen drei Jahren seit seiner Zeit als Abteilungskommandant zwölf der derzeit 19 Feuerwehrmänner in der Abteilung aktiv angeworben. Diese Leistung war den Anwesenden einen Applaus wert.

Mit der Ehrenmedaille in Silber des Landesverbands ausgezeichnet

Auch sonst ist Grupp mit Leib und Seele Feuerwehrmann. Dafür wurde der Oberbrandmeister und Zugführer der Rangendinger Wehr von Jetter mit der Ehrenmedaille in Silber des Landesverbands ausgezeichnet. Seit 2019 ist er Abteilungskommandant in Höfendorf und seit diesem Jahr Stellvertreter von Kommandant Frieder Dieringer. Außerdem ist er Mitglied der Ausbildungsgemeinschaft Hechingen-Bisingen-Jungingen-Rangendingen.

Festakt zum 50. Jubiläum des Feuerwehr-Kreisverbands in Rangendingen

Jetter gab bekannt, dass der Festakt zum 50. Jubiläums des Feuerwehrkreisverbands im kommenden Jahr in Rangendingen begangen werde. In diesem Rahmen sei auch eine "Bootsregatta" mit den neuen Rettungsbooten der Feuerwehren Rangendingen und Schömberg am dortigen Stausee geplant.