Feuerwehr Owingen: Hohe Ehrung für Rainer Volm

Nach insgesamt 25 Jahren Leitungstätigkeit wird der Owinger Abteilungskommandant verabschiedet. Tobias Frank wird ebenfalls ausgezeichnet.
Verabschiedungen und Ehrungen, Wahlen und Beförderungen kennzeichneten die Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Owingen. Da stand zunächst Abteilungskommandant Rainer Volm im Vordergrund, der seinen Kameraden 16 Jahre als Kommandant und neun Jahre als Stellvertreter vorstand, das aber nun nicht mehr tun wird. Wolfgang Jetter, stellvertretender Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes, zeichnete Volm für dessen Verdienste um das Feuerwehrwesen mit der Ehrenmedaille des Landesfeuerwehrverbandes in Silber aus.