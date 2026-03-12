Feuerwehr Owingen: Hohe Ehrung für Rainer Volm

Verabschiedungen und Ehrungen, Wahlen und Beförderungen kennzeichneten die Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Owingen. Da stand zunächst Abteilungskommandant Rainer Volm im Vordergrund, der seinen Kameraden 16 Jahre als Kommandant und neun Jahre als Stellvertreter vorstand, das aber nun nicht mehr tun wird. Wolfgang Jetter, stellvertretender Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes, zeichnete Volm für dessen Verdienste um das Feuerwehrwesen mit der Ehrenmedaille des Landesfeuerwehrverbandes in Silber aus. ​

In seiner Laudatio würdigte Jetter die pragmatische Art von Rainer Volm, die Abteilung zu führen, zunächst von 2011 bis 2010 als Stellvertreter und von 2010 bis 2026 als Abteilungskommandant. „Insgesamt 25 Jahre in der Abteilungsleitung, eine stolze Zahl.“ Darüber hinaus war Rainer Volm lange Jahre Gerätewart und ist seit 2015 bis heute zudem stellvertretender Gesamtwehrkommandant.

Als Aktiver weiter mit dabei

​Erhalten bleibt Rainer Volm seiner Abteilung als Aktiver und auf Kreisebene als Schiedsrichter bei der Abnahme von Leistungsabzeichen. Dem Dank und dem Glückwunsch für die Auszeichnung schlossen sich auch Ortsvorsteher Karl-Heinz Binder mit einem Geschenkkorb und Gesamtwehrkommandant Patrick Kornwachs an.

​Eine weitere herausragende Ehrung durfte Oberbandmeister Tobias Frank mit dem Deutschen Feuerwehrkreuz in Bronze durch den Vertreter des Kreisfeuerwehrverbandes entgegennehmen. Bereits 30 Jahre hat sich Frank ehrenamtlich in der Feuerwehr eingesetzt, so einige Jahre leitend in der Jugendfeuerwehr, als Gerätewart, zehn Jahre als stellvertretender Abteilungskommandant von 2001 bis 2011 und seither bis heute im Ausschuss der Owinger Feuerwehr.​

Für 25 Jahre aktiven Dienst erhielt Markus Dick das Landesehrenzeichen in Silber und für zehn Jahre Marcel Werner das Ehrenzeichen des Landkreises in Bronze. Jeweils 60 Jahre gehören aus der Seniorenabteilung Anselm Volm und Werner Volm der Feuerwehr an. Sie bekamen neben einer Dankurkunde der Abteilung Owingen, eine große Florian-Statue aus Holz und einen Geschenkkorb. Zum Löschmeister wurde außerdem Janis Stifel, zum Oberfeuermann Luca Schmocker ernannt.