1 Die Teilnehmer und ihr Fanclub: Die Meßstetter vom Tankerclub freuen sich nach der erfolgreichen Teilnahme an der WM in Österreich über den achten Platz. Foto: Rüdiger Wysotzki

Platz acht bei einer Weltmeisterschaft hat der Tankerclub aus Meßstetten geholt – ganz in Rot.









An der elften Feuerwehr-Oldtimer-Weltmeisterschaft bei der Feuerwehr in Bruck an der Großglocknerstraße in Österreich hat der Verein Tankerclub Meßstetten teilgenommen, der sich aus den Reihen der Meßstetter Wehrleute entwickelt hatte.