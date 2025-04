Eine „Ölverschmutzung“ der Fahrbahn entpuppte sich beispielsweise als harmlose Güllespur.

Direkt in Öfingen rief die Floriansjünger eine Zündelei am Grillplatz Unterzieren auf den Plan: Unbekannte haben sich an massiven Holzbänken zu schaffen gemacht.

Ein nun fast schon altbekanntes Klagelied ergab sich bei der Hauptversammlung im Feuerwehrhaus, 38 Prozent der Einsätze lagen Fehlalarme zugrunde. „Erfreulicherweise gehen die Fehlalarme aber zurück“, so der Öfinger Abteilungskommandant Philipp Kohler. Seit der flächendeckenden Einführung der Brandmelder rücken alle Feuerwehren unverhältnismäßig oft zu kalten Fehleinsätzen aus, davon sind die Öfinger Aktiven nicht ausgenommen. Oft genug lange Gesichter bei den Einsatzkräften vor Ort – bezahlen muss alles der Steuerzahler. Das weiß auch der nach Öfingen gekommene städtische Gesamtkommandant Volker Heppler.

Lange Gesichter

Die aktive Öfinger Ortswehr ist 21-köpfig, zwei Eintritte stehen einem Austritt gegenüber. Es gab zwei Wechsel in die Altersmannschaft. Inklusive der Ehrenmitglieder bilden 16 Personen die uniformierte Seniorengruppe. Den Bericht der Jugendfeuerwehr präsentierten Marten Ludwig und Lukas Dittmar.

Bester Übungsteilnehmer war Rainer Moritz, Jonas Maier und Philipp Kohler tragen fortan das goldene Leistungsabzeichen. Lea Fleig ist zur Feuerwehrfrau aufgestiegen, Moritz Blessing und Matthias Huber sind nun Hauptfeuerwehrmänner.

Osterfeuer am 19. April

Zum nächsten Termin müssen die örtlichen Feuerwehrleute nur aus der Haustür treten, die Hauptversammlung der Bad Dürrheimer Gesamtwehr findet am 12. April in Öfingen statt. Das Osterfeuer am Feriendorf wird am 19. April entzündet, die Hauptübung der heimischen Ortswehr fällt auf den 10. Mai.