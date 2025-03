Feuerwehr Oberweier feiert 125-Jähriges: Sonderausstellung zeigt den Weg vom Wassereimer bis zum Löschfahrzeug

1 Reinhard Krauß (von links), Klaus Beiser und Albrecht Stuber haben die Ausstellung für das 125-Jährige der Feuerwehr Oberweier vorbereitet. Sie ist ab morgen im Heimatmuseum Friesenheim zu sehen. Foto: Bohnert-Seidel

Anlässlich des 125-Jährigen der Oberweierer Wehr ist ab morgen eine Sonderausstellung im Friesenheimer Heimatmuseum zu sehen. Dokumente, Objekte und mehr als 1000 Bilder erzählen die Geschichte des Löschtrupps.









Die Feuerwehr in Oberweier zeigt sich in ihrem Festjahr bestens aufgestellt. Der Zusammenhalt und die Teamfähigkeit stehen seit 125 Jahren für sich. Wer aktives Mitglied der Feuerwehr ist, befindet sich 24 Stunden täglich und sieben Tage die Woche abrufbereit im Einsatz. Wird zum Einsatz gerufen, lassen die Feuerwehrangehörigen in der Regel alles stehen und liegen, um dem Nächsten zur Hilfe zu eilen. Heute kommt dabei moderne Technik zum Einsatz, in den Anfängen um 1900 waren es noch Eimer und weitere Behälter. Wie sich der Weg der Oberweierer Feuerwehr entwickelt hat, davon erzählen in einer neuen Ausstellung Fotos und Dokumente, Objekte und weitere Ausstellungstücke.