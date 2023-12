3 Die Feuerwehr wurde zu einem Küchenbrand in Obernheim gerufen. Foto: Volkmar Hoffmann

Am Samstagnachmittag wird die Feuerwehr Obernheim zu einem Küchenbrand Am Scheibenbühl gerufen.









Die Feuerwehr Obernheim wurde am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr zu einem Küchenbrand in einem Wohnhaus Am Scheibenbühl gerufen. Laut Markus Haas von der Feuerwehr Obernheim ist ein angebranntes Essen mutmaßlicher Auslöser des Feuers, das sich zu einem Vollbrand entwickelte.