Zur Mitgliederversammlung trafen sich die Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr der Gesamtstadt Oberndorf in der Altoberndorfer Flößerhalle.

Stadtbrandmeister Manuel Suhr blickte in seinem Bericht auf ein Geschäftsjahr zurück, das neben den alltäglichen Aufgaben doch einige Herausforderungen geboten habe. Die ganze Welt scheine aus den Fugen geraten zu sein. Auch im Bereich der Feuerwehren habe man gegen die Auswirkungen zu kämpfen, um dieses wichtige System am Leben zu erhalten, sagte er.

Auf höchstem Niveau

Mit Blick auf die vergangenen zwölf Monate stimme ihn allerdings der Zusammenhalt und die gemeinsame Schaffenskraft, neben all den negativen Ereignissen auf dieser Welt, durchaus positiv.

Man habe die an die Feuerwehr gestellten vielfältigen Aufgaben „auf höchstem Niveau und mit großem Einsatz“ bewältigt. Zu 205 Einsätzen, bei denen 6711 Einsatzstunden geleistet werden mussten, rückten die Abteilungen der Gesamtwehr aus, darunter die beiden Großbrände in der Talstadt und in Boll sowie Hochwasserlagen und einige schwere Verkehrsunfälle.

Fortbildung muss sein

Eine fundierte Aus- und Fortbildung sei die Basis einer guten und zukunftsorientierten Feuerwehrarbeit, führte Manuel Suhr aus. Er präsentierte eine lange Liste an Lehrgängen. Ebenfalls unerlässlich seien Übungsdienste, von denen 169 mit einem Stundenaufwand von 5211 geleistet worden seien. Die Gesamtfeuerwehr Oberndorf verfügt aktuell über 215 Aktive in den Einsatzabteilungen, 47 Kameraden in der Alterswehr und 75 Mädchen und Jungen in der Jugendfeuerwehr.

Ein Nein künftig möglich

Der Stadtbrandmeister gab außerdem einen Überblick über die Investitionen wie die Planübungsplatten, die Bodyguard-Signalgeber oder Fahrzeugersatzbeschaffungen, die bereits in Auftrag gegeben worden seien. Suhr prognostizierte, dass die fetten Jahre wohl vorbei seien und man für das eine oder andere Vorhaben angesichts der finanziellen Lage ein Nein akzeptieren müsse.

Sein Dank galt den Feuerwehrkameraden sowie der Verwaltung mit Bürgermeister Matthias Winter an der Spitze.

Die Abteilungskommandanten sprachen in Kurzberichten über das vergangene Jahr. Hans-Jörg Rapp verlas den Kassenbericht, der von den Kassenprüfern Daniel Pineda und Andre Wössner gutgeheißen wurde.

Die Jugend und das Alter

Jugendfeuerwehrwart Thomas Luthart berichtete über eine gut funktionierende Jugendfeuerwehr, die mit zahlreichen Aktionen in den verschiedenen Bereichen gezeigt habe, dass sie überaus gut aufgestellt sei und künftig eine Verstärkung für die aktive Wehr darstellen werde.

Die Alterswehr sei überaus aktiv, erklärte Rolf Schittenhelm, allerdings läge der Schwerpunkt hier bei der Kameradschaft und der Geselligkeit.

Der Dank des Schultes’

Bürgermeister Matthias Winter verkündete als seine zentrale Botschaft: „Danke, danke, danke.“ Er ging auf die Einsätze ein, lobte das große ehrenamtliche Engagement der Einsatzkräfte, die an 365 Tagen im Jahr für die Bevölkerung bereitstehen würden. Er versprach die Feuerwehr auch weiterhin, bestens im Rahmen der Möglichkeiten zu unterstützen, und gab bekannt, dass man in der Stuttgarter Straße ein Objekt für das neue Feuerwehrgerätehaus der Aistaiger Wehr erwerben werde.

Elf neue Einsatzkräfte

Zusammen mit Manuel Suhr begrüßte er nach erfolgter Grundausbildung elf neue Feuerwehrleute und verpflichtete sie per Handschlag. Verbandsvorsitzender Jürgen Eberhardt überbrachte Grußworte und zeichnete Hans-Jörg Rapp mit der Ehrenmedaille in Silber aus. Mit Philipp Glunz stellte sich der neue Kreisbrandmeister in Oberndorf vor. Ulrich Müller vom Polizeirevier Oberndorf überbrachte Gruß- und Dankesworte.

Hans-Jörg Rapp erhält vom Verbandsvorsitzenden Jürgen Eberhardt die Verbandsmedaille in Silber. Foto: Wagner

Zum Abschluss bedankte sich der stellvertretende Stadtbrandmeister, Gerhard Jackl, bei Manuel Suhr für sein stets offenes Ohr in allen Belangen und die gute Zusammenarbeit.