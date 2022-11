2 Bürgermeister Hermann Acker (von links), Stadtbrandmeister Manuel Suhr, Ordnungsamtsleiterin Jana Wachter und Kleiderwart Roland Fluhr bei der Übergabe der neuen Einsatzkleidung Foto: Hagist

Die Oberndorfer Feuerwehr wird mit neuer Einsatzkleidung ausgestattet. Neben einer neuen auffälligen Optik, bieten die Neuerungen vor allem mehr Sicherheit.















Oberndorf - Erhöhter Eigenschutz der Feuerwehrleute, bessere Funktionstechnik und höhere Sicherheitsstandards machten die Anschaffung neuer Einsatzkleidung für die Feuerwehr Oberndorf nach 16 Jahren erforderlich.

Rund 170 000 Euro investiert

Nun konnte der erste Satz der neuen Kleidung von Bürgermeister Hermann Acker und Ordnungsamtsleiterin Jana Wachter an Stadtbrandmeister Manuel Suhr übergeben werden. Zeitgleich dazu wurden alle Abteilungen der Gesamtwehr Oberndorf mit der neuen Bundhose und Kurzjacke ausgerüstet.

Den Feuerwehrleuten bei deren vielseitigen Einsätzen, von der Brandbekämpfung bis zur technischen Hilfeleistung bestmöglichen Schutz zu bieten, damit sie nach den Einsätzen unversehrt zu ihren Familien zurückkehren könnten. sei oberstes Gebot, so Acker. Dazu trage optimale Schutzkleidung maßgeblich bei. Die Anschaffungskosten von 170 211 EUR seien deshalb gut investiertes Geld.

Mannschaft bestimmt Farben

Erstmals beim Kauf einer Neuausrüstung durfte die Mannschaft über die farbliche Zusammensetzung, im Ergebnis schwarz-rote Jacken mit gelben Signalelementen, abstimmen. Auf zahlreiche technische Verbesserungen an den 230 angeschafften Einsatz-Sets konnte der Stadtbrandmeister verweisen.

So hätten sie ein deutlich geringeres Eigengewicht, in Kurzjacken sei man am Einsatzort beweglicher, die Ärmel bestünden aus mehreren genähten Elementen, teilweise mit Kevlar verstärkt, und die Signalelemente seien flächenmäßig so beschaffen, dass das Tragen einer zusätzlichen Warnweste überflüssig gemacht werde. So sei man zum Beispiel auch nachts bei Autobahn-Einsätzen deutlich besser zu erkennen.

Neuerungen bieten mehr Sicherheit

Als Novum bei einer Einsatzkleidung sei es möglich gewesen, Atemschutzträgern eine speziell für die Innenbrandbekämpfung zugelassene Kleidung zu beschaffen, welche durch eine dreilagige Innenschicht noch hitzebeständiger sei, so Suhr. Feuerwehrleute für die Außenbrandbekämpfung und technische Hilfeleistung hätten hingegen zweilagig verstärkte Einsatzkleidung.

Die für das Feuerwehrwesen zuständige Amtsleiterin Jana Wachter wies darauf hin, dass alle Jacken und Hosen per Barcode personalisiert seien, nach jedem größeren Einsatz gewaschen und somit über ein Programm verwaltet werden könnten. Auch habe man Wert gelegt auf einen regionalen Hersteller aus Horb, somit habe man bei Ersatzbeschaffungen und Reparaturen kurze Wege.

Die bisherige Einsatzkleidung werde gesichtet und alle intakten Stücke in Reserve gehalten um während den Waschvorgängen Ersatzkleidung zu haben, erklärte Manuel Suhr.

Neuerungen im Detail

Aus Kevlar verstärkte Schulter- und Ellbogenpads

Ärmel aus 4 Einzelteilen genäht für eine hohe Beweglichkeit

Karabinerhaken für Handschuhe

Vulkanisierte Signalstreifen, sodass keine Warnweste mehr erforderlich ist

Kragenabschluss zum Schutz des Halsbereichs

Mehrere Taschen und Klettbandhalterungen