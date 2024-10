Feuerwehr Oberndorf: Krankenhaus und Baumarkt – verschiedene Szenarien geübt

4 Unter anderem zur Lebenshilfe in der Wasserfallstraße rückten die Kräfte aus. Foto: Suhr/Feuerwehr Oberndorf

Die Oberndorfer Feuerwehr hat an verschiedenen Orten den Ernstfall geübt.









In den vergangenen Wochen fanden in Oberndorf im Rahmen des Übungsbetriebs der Feuerwehr verschiedene Einsatzübungen statt, um für unterschiedliche Einsatz-Szenarien gerüstet zu sein. Unter anderem wurde in der Einrichtung der Lebenshilfe in der Wasserfallstraße (mittleres Bild) und im SRH-Krankenhaus Oberndorf (linkes Bild) geübt, wie die Feuerwehr informiert. Außerdem fand kürzlich eine gemeinsame Einsatzübung mit den Einsatzabteilungen Bochingen und Boll im Hagebaumarkt in Bochingen statt (rechtes Bild).