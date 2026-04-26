Feuerwehr Oberndorf: 199 Einsätze halten die Feuerwehr auf Trab

Bei der Hauptversammlung der Gesamtwehr in Bochingen wird an gleich mehrere Jubiläen Jugendfeuerwehr erinnert. Und es gibt ein besonderes Dankeschön für professionelle Kooperation.
Bei einer überaus harmonischen Hauptversammlung bestätigten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Oberndorf in der Turnhalle in Bochingen mit überwältigender Mehrheit Gerhard Jackl und Bernd Schmid als stellvertretende Feuerwehrkommandanten. Stadtbrandmeister Manuel Suhr konnte neben der großen Feuerwehrfamilie und Vertretern der Verwaltung, des Gemeinderates, der Polizei und des DRK auch Bürgermeister Matthias Winter begrüßen.