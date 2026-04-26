Feuerwehr Oberndorf: 199 Einsätze halten die Feuerwehr auf Trab

Bei der Hauptversammlung der Gesamtwehr in Bochingen wird an gleich mehrere Jubiläen Jugendfeuerwehr erinnert. Und es gibt ein besonderes Dankeschön für professionelle Kooperation.

Bei einer überaus harmonischen Hauptversammlung bestätigten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Oberndorf in der Turnhalle in Bochingen mit überwältigender Mehrheit Gerhard Jackl und Bernd Schmid als stellvertretende Feuerwehrkommandanten. Stadtbrandmeister Manuel Suhr konnte neben der großen Feuerwehrfamilie und Vertretern der Verwaltung, des Gemeinderates, der Polizei und des DRK auch Bürgermeister Matthias Winter begrüßen.

Der Zusammenhalt und die gemeinsame Schaffenskraft stimme ihn trotz aller negativen Ereignisse auf der Welt doch positiv, erklärte Suhr zu Beginn seines Berichts. Der Stadtbrandmeister berichtete von 199 Einsätzen, zu denen die Gesamtwehr im vergangenen Jahr alarmiert worden war. Ein Gebäudebrand in der Sulzbachstraße, ein Gebäudebrand mit vorausgegangenem Gewaltverbrechen in Sulz, der Brand eines mit Toluol beladenen Lkw auf der Autobahn sowie der Brand in der Wettestraße, bei dem durch schnelles Eingreifen Schlimmeres verhindert werden konnte, waren die herausragenden Schadensereignisse.

Tobias Benz (Mitte), langjähriger Kommandant der Abteilung Beffendorf, wird zum Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr Oberndorf ernannt. Foto: Wagner

Zahlreiche Lehrgänge wurden von den Floriansjüngern besucht, um den immer anspruchsvoller werdenden Anforderungen an die Wehr gerecht werden zu können; bei 168 Übungsdiensten wurden 7312 Stunden geleistet. Der Kommandant informierte, dass derzeit 210 Aktive in den Einsatzabteilungen ihren Dienst verrichten, 47 Kameraden in der Alterswehr sind und 70 Mädchen und Jungs der Jugendfeuerwehr angehören.

Er gab einen Überblick über Ersatz- und Neubeschaffungen und dankte in diesem Zusammenhang Bürgermeister Matthias Winter und dem Gemeinderat für die große Unterstützung. Suhr ging auf den Feuerwehrbedarfsplan ein, gab aber auch zu bedenken, dass man angesichts der wirtschaftlichen Lage in Zukunft wohl ab und zu auch mal ein „Nein“ bei Beschaffungen akzeptieren müsse.

Grund zum Feiern

Die Abteilungskommandanten gaben in Kurzberichten die Aktivitäten der Abteilungen bekannt, bevor Jugendfeuerwehrwart Thomas Luthhardt das vergangene Jahr der Jugendfeuerwehr Revue passieren ließ. Die Jubiläen der Jugendgruppen Oberndorf, Hochmössingen und der Gesamtjugendfeuerwehr Oberndorf gaben Grund zum Feiern. Mit der Bildersuchfahrt, dem Zeltlager und vielen weiteren Events war der Terminkalender bestens gefüllt. Das Projekt „Jugendfeuerwehranhänger“ gewann den Wettbewerb der Kreissparkasse und konnte eine Spende in Höhe von 2500 Euro entgegennehmen. Für die Alterswehr, deren Aktivitäten sich auf die Freizeit und kameradschaftlichen Aspekte beschränken, berichtete Rolf Schittenhelm.

Matthias Gaiser wurde von Kassenprüfer Daniel Pineda eine saubere Kassenführung bescheinigt. Ohne Gegenstimme wurde beschlossen, bereits Neunjährigen die Aufnahme in die Jugendfeuerwehr zu ermöglichen. Per Handschlag von Bürgermeister und Stadtbrandmeister verpflichtet wurden Maxima Möhrle, Jakob Ginter, Christian Graf, Aaron Matheis, Maximilian Werner, Swen Beckeler und Dejan Sekutor.

Wertschätzung und Dank

Bürgermeister Matthias Winter brach einmal mehr eine Lanze für das große Engagement der Freiwilligen Feuerwehr, das er überaus schätze. Er erinnerte an diverse Einsätze, die hoch professionell abgearbeitet worden seien und den hohen Ausbildungsstand der Institution beweisen würden. Sein Dank galt den Einsatzkräften, aber auch den Familien und Arbeitgebern. Im Anschluss an seine Grußworte ernannte der Bürgermeister den langjährigen Kommandanten der Abteilung Beffendorf, Tobias Benz, zum Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr Oberndorf.

Vom Polizeirevier Oberndorf war Revierleiter Timo von Au gekommen, um seine Wertschätzung und die Grüße der Kollegen zu überbringen. Er sei von der Art und Weise der Zusammenarbeit begeistert, sei sie doch professionell, unkompliziert und schaffe Vertrauen. Vom Feuerwehrverband grüßte Jürgen Eberhardt. Die Feuerwehr lebe von der Kameradschaft und gegenseitigem Respekt, sagte er, bevor er auf die neue Aufstellung des Feuerwehrverbandes einging.

Unsere Empfehlung für Sie Feuerwehr in Oberndorf Einsatzgeschehen Schritt für Schritt erläutert Bei der Schauübung legt die Freiwillige Feuerwehr Oberndorf den Fokus auf Technische Hilfeleistung und deren Besonderheiten. Sogar das Publikum wird „eingebaut“.

Der stellvertretende Kreisbrandmeister Frank Pfau aus Dornhan hatte Ehrungen im Gepäck und zeichnete Thomas Werner, Daniel Pineda und Christin Iseler für ihre zehnjährige Tätigkeit als Kreisausbilder mit hohem Qualitätsstandard aus.

Gerhard Jackl schließlich war es vorbehalten, sich im Namen der Mannschaft bei Stadtbrandmeister Manuel Suhr für dessen gute Zusammenarbeit, Offenheit und Ehrlichkeit zu bedanken.