Feuerwehr Obereschach: Adler und Schultze bleiben an der Spitze

Die Feuerwehr-Abteilung Obereschach blickte auf die Ereignisse von 2025 zurück, darunter den Einsatz beim Großbrand in Villingen..
Hierzu hieß Abteilungskommandant Björn Adler neben den Kameraden und Kameradinnen der aktiven Wehr, der Altersmannschaft und der Jugendfeuerwehr auch den stellvertretenden Kreisbrandmeister Thomas Nagel, den Kommandanten Markus Megerle mit seinen Stellvertretern Andreas Leute und David Lienhard sowie Maximilian Strohm vom Bürgeramt und Ortsvorsteher Jürgen Goltz willkommen.