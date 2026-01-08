Feuerwehr Obereschach: Adler und Schultze bleiben an der Spitze

Die Feuerwehr-Abteilung Obereschach blickte auf die Ereignisse von 2025 zurück, darunter den Einsatz beim Großbrand in Villingen..

Hierzu hieß Abteilungskommandant Björn Adler neben den Kameraden und Kameradinnen der aktiven Wehr, der Altersmannschaft und der Jugendfeuerwehr auch den stellvertretenden Kreisbrandmeister Thomas Nagel, den Kommandanten Markus Megerle mit seinen Stellvertretern Andreas Leute und David Lienhard sowie Maximilian Strohm vom Bürgeramt und Ortsvorsteher Jürgen Goltz willkommen.

Björn Adler und Schriftführer Yannis Dotter berichteten über 56 Termine, zu denen neben den Übungsabenden, Lehrgängen und Sitzungen auch neun Einsätze, das Maibaumfest und der Tag der Feuerwehr zählten.

Die Einsätze verteilten sich auf vier technische Hilfeleistungen, drei Verkehrsunfälle, eine Brandmeldeanlage und der Einsatz beim Großbrand in der historischen Innenstadt von Villingen.

Neues Fahrzeug

Erfreulicherweise bekam die Obereschacher Feuerwehr-Abteilung zum Ende des Jahres den neuen Gerätewagen Transport, welcher den Wehren aus Obereschach und Weilersbach flexiblere Einsatzmöglichkeiten bei größeren Schadenslagen ermöglicht. Dank des gut besuchten Maibaumfestes und des Tags der Feuerwehr konnte Michaela Klausmann über einen guten Kassenstand berichten.

Neun neue bei der Jugendfeuerwehr

Ben Armbruster informierte über die Aktivitäten der Jugendfeuerwehr mit den Übungsabenden, einem Zeltlager und einer Fackelwanderung. Stolz war er darüber, dass die Jugendfeuerwehr mit ehemals zehn Mitgliedern jetzt neun neue Mitglieder hinzugewinnen konnte, so dass es um den Nachwuchs gut bestellt ist.

Über die Tätigkeiten der 19-köpfigen Altersmannschaft berichtete Alfred Grieshaber, wobei die Kameradschaftspflege und die Verbundenheit zur aktiven Wehr im Vordergrund stand. Sein besonderer Dank galt Hans Reiser, der für das Binden des Maibaumkranzes das Reisig geliefert hatte und Werner Rottler, dem gebürtigen Obereschacher, Präsident der Handwerkskammer Konstanz, für dessen Einladung zu einem Besuch der Handwerkskammer anlässlich des Jahresausflugs der Altersmannschaft.

Ehrungen

Seitens des Landes konnte Thomas Nagel Michael Zimmermann für 25-jährige Feuerwehrzugehörigkeit mit dem Ehrenzeichen in Silber auszeichnen. Für die Stadt überreichte Ortsvorsteher Jürgen Goltz die Urkunde und ein Geschenk, ebenso an Rainer Weisser für 60-jährige Zugehörigkeit.

Björn Adler und Markus Megerle konnten dann Samuel Kurtzrock und Luka Wernet zu Feuerwehrmännern und Yannis Dotter und Niklas Rottler nach bestandener Prüfung von Oberfeuerwehrmännern zu Löschmeistern ernennen, sowie Paul Fischer in die aktive Wehr übernehmen und Thomas Bernauer in die Altersmannschaft versetzen.

Wahlen

Problemlos gingen die Wahlen über die Bühne, zumal sich Björn Adler als Abteilungskommandant und Thomas Schultze als sein Stellvertreter nach drei Perioden einer Wiederwahl zur Verfügung stellten und in geheimer Wahl einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden.

Sowohl stellvertretender Kreisbrandmeister Thomas Nagel als auch Kommandant Markus Megerle und Ortsvorsteher Jürgen Goltz dankten der Wehr für ihre große Einsatzbereitschaft für die Bevölkerung und für das gute Miteinander. Ein großes Lob galt der Jugendfeuerwehr für das Gewinnen neuer Mitglieder. Alle wünschten der aktiven Wehr, dass sie nach Einsätzen unversehrt zu ihren Familien zurückkehren können.