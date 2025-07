Schäden an umliegenden Gebäuden: Explosion an Tankstelle in Rom – Dutzende Verletzte

Explosion an Tankstelle in Rom – Dutzende Verletzte

1 Auch Polizisten und Feuerwehrmänner sind verletzte worden (Symbolbild). Foto: Philipp von Ditfurth/dpa Am Freitagmorgen ist in Teilen der italienischen Hauptstadt ein lauter Knall zu hören. Bei einer Explosion sind mehrere Menschen verletzt worden.







Link kopiert



Bei einer schweren Explosion an einer Tankstelle in Rom sind dutzende Menschen verletzt worden. Unter den laut Bürgermeister Roberto Gualtieri etwa 30 Verletzten waren mindestens neun Polizisten, die nach einer ersten Detonation am Freitagmorgen zu der Tankstelle am östlichen Stadtrand geeilt waren. Danach hatte sich eine zweite, noch schwerere Explosion ereignet.