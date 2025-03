Storz wird jedoch in der Mannschaft weitermachen und sich dort um das Spezialgebiet der Höhenrettung kümmern. Offiziell als Abteilungskommandant verabschiedet wird Storz in der Gemeinderatssitzung am 1. April.

Zum Nachfolger von Storz wurde der bisherige stellvertretende Kommandant der Feuerwehrabteilung Niedereschach, Johannes Berroth, und zu dessen Nachfolger als stellvertretener Abteilungskommandant Dominik Jornitz gewählt. Der wiederum war bisher neben Mike Schiebeck und Freddy Kalk als Mannschaftsvertreter im Feuerwehrausschuss dabei.

Zum neuen Mannschaftsvertreter und Nachfolger von Jornitz wurde Magnus Beck gekürt. Veränderungen ergaben die Neuwahlen auch bei der Feuerwehrabteilung Fischbach mit Löschgruppe Kappel. Für den bisherigen Mannschaftsvertreter, Sven Patzwald wurde Stefan Hauser zum Nachfolger gewählt.

Gemischte Gefühle

„Jetzt ist es so weit.“ Mit diesen Worten begann Michael Storz seine Abschiedsrede und fügte hinzu: „Das ist ein Moment mit gemischten Gefühlen“. Seit 2006 sei er ununterbrochen Teil der Niedereschacher Feuerwehrführung gewesen. Das Amt des Abteilungskommandanten habe er von Ralf Emminger übernommen. Viele unvergessliche Momente habe er in dieser Zeit erlebt. Insgesamt sei es eine schöne, aber auch anstrengende Zeit gewesen, in der sich die Niedereschacher Feuerwehrabteilung als Team weiterentwickelte.

Eine schöne Zeit

„Es war mir eine Ehre, euch zu leiten“, fasste Storz zusammen, verbunden mit herzlichen Dankesworten an alle, die ihn unterstützten. Ohne diese Unterstützung wäre vieles nicht möglich gewesen. „Die Arbeit hat mir immer Freude bereitet“, so Storz. Doch jetzt sein es an der Zeit, Platz zu machen, für neue Ziele, frische und neue Impulse. Besonders dankte Storz seiner Frau, ohne deren Verständnis und Unterstützung er seine Feuerwehrtätigkeit nicht hätte ausüben können. Anhand einiger Beispiele und Anekdoten machte Storz deutlich, dass der Dienst als Feuerwehrmann auf die Familie bezogen auch seine Schattenseiten hat. So manche geplante Familienaktivität, wie zum Beispiel ein gemeinsamer Schwimmbadbesuch mit Frau und Kindern, sei bei ihm kurzfristig ausgefallen, weil die Feuerwehr gerufen und er ausrücken musste.

Familie muss mitziehen

Vor diesem Hintergrund sei es einfach wichtig, dass die Familie dahintersteht. Johannes Berroth ist neuer Kommandant der Feuerwehrabteilung Niedereschach und wurde zudem zum Löschmeister befördert.