Die Neuhausener Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr war im abgelaufenen Jahr 25 Mal im Einsatz. Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen stehen hier im Fokus. In der Jugendwehr sind mittlerweile Mädchen in der Überzahl.

Die Feuerwehrabteilung traf sich zur Hauptversammlung.

Einsätze Den Ausführungen von Abteilungsleiter Felix Falb und Schriftführer Timon Kammerer war zu entnehmen, dass die Wehr 24 Mal in Königsfeld und ein Mal in Neuhausen im Einsatz war.

Der erste Einsatz war schon am 1. Januar. 13 Mal wurde die Wehr durch Brandmeldeanlagen zu einem Einsatz gerufen. Angebranntes Essen war meist der Auslöser. Sechs Mal kam es hier zu einem Fehlalarm. Kleinere Brände gab es in verschiedenen Bereichen.

Zu technischen Hilfeleistungen wurde die Wehr unter anderem zu Türöffnungen gerufen. Einsätze bei Unfällen wie etwa bei einem Auto, das in einem Bach gelandet war, waren ebenfalls zu verzeichnen.

Proben Sehr realitätsnah war die Hauptübung in der örtlichen Kindertagesstätte. Hier gab es Unterstützung aus Königsfeld und Erdmannsweiler. In den abgehaltenen 15 Proben ging es neben speziellen Übungen auch um den Umgang mit Photovoltaikanlagen. Hier wäre eine höhere Teilnahme wünschenswert, mahnte Felix Falb in der Versammlung.

Geselligkeit Zu den Höhepunkten außerhalb der Feuerwehrarbeit zählte das Sommerfest. Am Rosenmontag ist die Wehr schon traditionell mit im Boot bei der Veranstaltung der Narrenzunft. Sehr erfolgreich gestaltete sich die Teilnahme an der „Adventsstimmung auf dem Rathausplatz“.

Jugendarbeit Jugendwart Tobias Ohnmacht ließ alle Aktivitäten der Jungen und Mädchen Revue passieren. Geprobt wurde eifrig. 25 Mal gab es Übungen zu feuerwehrtechnischen Belangen. Hier wurde auch erkundet, wo sich Hydranten befinden. Eine Raumschaftsübung mit den Jugendfeuerwehren Burgberg und Königsfeld wurde erfolgreich beim Rathaus absolviert. Dies geschah in Eigenverantwortung.

Nachwuchs Die Jugendwarte waren voll des Lobes ob der gezeigten Leistung. Tobias Ohnmacht kündigte schon einmal an, dass die kürzlich erfolgte Wahl seine letzte Amtszeit eingeläutet hatte. Neun Mädchen und vier Jungein sind bei ihm und seiner Stellvertreterin Swenja Walter derzeit dabei. Erfreulich sei hier, dass nach Sarah Ohnmacht im vergangenen Jahr mit Lilli Leithold im Juli eine weitere junge Dame zu den Aktiven stößt. Hier zeichnen sich eventuell noch weitere Zugänge ab.

Altersmannschaft Bei der Altersmannschaft steht das kameradschaftliche im Vordergrund. Gemeinsame Ausflüge und eine Weihnachtsfeier standen auf dem Programm, wusste Obmann Alfons Hildebrand zu berichten. Mit Dennis Trompler wurde ein neuer Mann als Beisitzer in den Gesamtausschuss gewählt.

Ehrungen Für 15 Jahre Dienst bei der Feuerwehr wurden Pascal Amann und Daniel Ohnmacht geehrt. Kleine Präsente gab es für die besten Probenbesucher. Wolfgang Ohnmacht war hier mit 100-prozentiger Teilnahme Spitzenreiter bei den Aktiven. Diana Ohnmacht war in 23 von 25 Proben bei der Jugendwehr dabei.

Dank Ortsvorsteherin Sabine Schuh zeigte sich beeindruckt von der Teamarbeit bei der Wehr. Auch der Jugendarbeit zollte sie ihre Anerkennung. Was hier in der Freizeit bewerkstelligt werde, verdiene ein großes Dankeschön, betonte Schuh.

Lob Gesamtkommandant Martin Ochs lobte die Kameradschaft innerhalb der Wehr, welche offensichtlich vorherrsche. Auch sehe er ein gutes Zusammenwirken der einzelnen Abteilungen.

Radgruppe Michael Kaiser regte abschließend an, eine Radgruppe ins Leben zu rufen, bei der alle Abteilungen teilnehmen können. Dies wurde positiv aufgenommen.