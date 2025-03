Abteilungskommandant Jens Burkhardt hob bei der Mitgliederversammlung der Feuerwehrabteilung Neufra die hohe Motivation der Einsatzkräfte hervor. Diese haben bei den 19 Diensten im vergangenen Jahr ihre Kenntnisse im Brand- und Hilfeleistungseinsatz unter Anleitung der Zug- und Gruppenführer gefestigt.

Zum Jahresende verrichteten 39 Feuerwehrleute, darunter eine Frau, ihren Dienst in der Einsatzabteilung Neufra, hiervon 27 in der aktiven Einsatzabteilung, acht in der Jugendfeuerwehr und vier in der Altersabteilung.

Lesen Sie auch

Vielfältige Einsätze

Im vergangenen Jahr wurde die Einsatzabteilung Neufra zu 14 Einsätzen alarmiert. Es wurde ein großes Einsatzspektrum abgedeckt: von der technischen Hilfeleistung, über Türöffnung und Brandeinsatz bis zum großen Unwettereinsatz im Juni. Die anschwellende Prim forderte den Einsatzkräften über 24 Stunden hinweg unermüdliche Arbeit mit 42 Einsatzstellen und 497 Einsatzstunden ab.

Am bundesweiten Warntag am 12. September beteiligte sich die Einsatzabteilung bei der Bevölkerungswarnung über eine mobile Sirene. Ebenfalls hervorzuheben sind die Einsätze der inzwischen drei Mitglieder der „First-Responder-Gruppe der Feuerwehr in Neufra. Diese leisten einen wertvollen Beitrag zur medizinischen Notfallversorgung im Rottweiler Teilort. 63 Einsätze wurden im vergangenen Jahr durch die Rettungssanitäter der Feuerwehr bewältigt.

Die Jugendfeuerwehr beteiligte sich unter anderem an der Dorfputzete und bereitete sich bei ihren Übungsdiensten auf den Einsatzdienst der Feuerwehr vor.

Gewählt und geehrt

Nach den Berichten von Schriftführer, Kassier, Kassenprüfer und Jugendwart folgte die Entlastung der Funktionsträger durch den Stadtbrandmeister. Zur Wahl standen die Vertreter für den Gesamtausschuss. Einstimmig gewählt wurden Timo Bantle und Jens Burkhardt.

Folgende Beförderungen wurden anschließend ausgesprochen: Martell Günther Feuerwehrmann auf Probe und Alexander Butsch Oberlöschmeister.

Ehrungen durch die Gemeinde Neufra wurden für 15 Jahre aktiven Einsatzdienst Alexander Butsch und Benedikt Digeser ausgesprochen.

Abschließend bedankte sich Stadtbrandmeister Frank Müller bei allen Anwesenden für „ihr hervorragendes Engagement in der Feuerwehr“. Er gab einige Ausblicke in die Zukunft wie Beschaffungen und die Fortentwicklung der Feuerwehr im Allgemeinen.