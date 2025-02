Feuerwehr Neubulach: Zusammen was zusammen gehört

Brand in Bad Teinach Wie lange hat Hotel Therme noch geschlossen?

Am 12. Januar kommt es zu einem Brand in dem Bad Teinacher Haus. Weil es ein Sonntagabend ist, befinden sich nur rund 70 Gäste dort. Das Feuer wird gelöscht, verletzt wird niemand, und die Gäste kommen in anderen Zimmern unter. Doch trotz des glimpflichen Ausgangs sind die Brand-Folgen gravierend.