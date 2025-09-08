Feuerwehr Nagold: Feuer nimmt keine Rücksicht auf die Ferien

Der Sommer ist eine Zeit, in der viele Menschen im Urlaub sind. Doch wie kann eine Freiwillige Feuerwehr einsatzbereit bleiben? Wir sprachen mit Nagolds Kommandanten.
Nagold und seine Teilorte haben eine Feuerwehr, die zu großen Teilen aus Freiwilligen besteht. Und diese Freiwilligen gehen auch mal in den Urlaub, ob nun im Frühjahr, Sommer oder Winter. Trotzdem ist sie eigentlich zu jeder Jahreszeit in ausreichender Stärke einsatzbereit und präsent. Nagolds hauptamtlicher Feuerwehrkommandant Jörg Burghard erklärt, wie man das denn schafft.