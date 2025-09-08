Feuerwehr Nagold: Feuer nimmt keine Rücksicht auf die Ferien

Der Sommer ist eine Zeit, in der viele Menschen im Urlaub sind. Doch wie kann eine Freiwillige Feuerwehr einsatzbereit bleiben? Wir sprachen mit Nagolds Kommandanten.

Nagold und seine Teilorte haben eine Feuerwehr, die zu großen Teilen aus Freiwilligen besteht. Und diese Freiwilligen gehen auch mal in den Urlaub, ob nun im Frühjahr, Sommer oder Winter. Trotzdem ist sie eigentlich zu jeder Jahreszeit in ausreichender Stärke einsatzbereit und präsent. Nagolds hauptamtlicher Feuerwehrkommandant Jörg Burghard erklärt, wie man das denn schafft.

Es gibt von vorneherein mehrere Stufen der Alarmierung: Bei einem kleineren Fall werden nur etwa 15 Einsatzkräfte mit einem oder wenigen Fahrzeugen in Alarm versetzt, bei einem „normalen“ Einsatz werden 30 bis 40 Männer und Frauen zum Einsatz gerufen. Die größte Variante ist der Vollalarm, bei dem alle verfügbaren Kräfte der Nagolder Wehren – inklusive der Teilortwehren – alarmiert werden.

„Da alarmiere ich lieber eine Abteilung zu viel als eine zu wenig“

Wenn dann die Urlaubszeit kommt, gibt es bei der Nagolder Wehr ein ganz einfaches Prinzip: „Im Sommer – von Juli bis September – alarmieren wir dann immer eine Stufe höher als in anderen Zeiten“, erzählt Kommandant Burghard. „Da alarmiere ich lieber eine Abteilung zu viel als eine zu wenig.“ Damit fahre man gut. Urlaubspläne für die ganz normalen Feuerwehrleute gebe es nicht. „Wir wollen bei den Freiwilligen einfach nicht überregulieren.“

Dass die Nagolder Feuerwehr zu jeder Tageszeit schnell einsatzbereit ist, das zeigte sich unter anderem bei einem der heikelsten Brände auf Nagolder Gemarkung in jüngster Zeit – dem Brand des Kreuzermarktes im Mai 2024. Durch ihren schnellen Einsatz am späten Abend verhinderten die Feuerwehrleute eine Katastrophe in der dicht besiedelten Nagolder Innenstadt. Auch weil sie schnell am Ort des Geschehens waren.

Urlaubspläne bei den „Einsatzleitern vom Dienst“

Bei den Führungskräften sieht das mit der Regulierung allerdings etwas anders. Auf der eingeführten Ebene der „Einsatzleiter vom Dienst“ gebe es sehr wohl Urlaubs- und Dienstpläne, so Burghard. Jeder von ihnen hat eine Woche lang Dienst.

Wieder anders sieht es auf der Kommandantenebene aus. Da gibt es nur drei Personen – „und die können sich gut untereinander abstimmen, was Urlaub und Abwesenheit angeht“, berichtet Burghard.

Was die Einsatzbereitschaft einer Freiwilligen Feuerwehr beeinflusst, sind Dinge wie Krankheit und – besonders in der Sommerzeit – auch Dinge wie Alkohol, Medikamente und sicher auch Drogen. Einen expliziten Verhaltenskodex für Feuerwehrleute gebe es nicht, so Kommandant Burghard.

Problemfall bei Krankschreibungen

Aber eines ist für ihn klar: „Der Dienst bei der Feuerwehr unter Drogen oder Alkohol ist untersagt“, macht er deutlich. Allerdings wisse man auch, dass man das nicht lückenlos kontrollieren könne. Da setzt der Kommandant auf Charaktereigenschaften wie eine korrekte Selbsteinschätzung und Selbstverantwortung.

Schwierig könne es auch in Fällen werden, wenn Feuerwehrleute krank geschrieben sind, aber trotzdem alarmiert werden. Da gelte für ihn eigentlich die Einschätzung, dass der der wegen Krankheit nicht arbeiten könne, auch keinen Einsatz mit der Feuerwehr fahren könne, so der Nagolder Kommandant.