Feuerwehr Nagold: Das ist beim Tag der offenen Tür geboten

1 Auch moderne und historische Feuerwehrautos gibt es am Sonntag beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr Nagold zu bestaunen. Foto: M. Fritsch

Die Feuerwehr Nagold lädt am Sonntag, 8. September kleine und große Besucher zu einem Tag der offenen Tür in und ums Feuerwehrgerätehaus in der Vorderen Kernenstraße ein.









Link kopiert



Für die Bevölkerung besteht nur selten die Möglichkeit, hinter die Kulissen der Feuerwehr zu blicken. „Wer rennt, wenn’s brennt? Was machen die Feuerwehrleute zwischen den Einsätzen? Warum haben wir in Nagold eine Freiwillige Feuerwehr? Wie oft finden Übungen in Nagold statt und ab welchem Alter kann ich in die Jugendfeuerwehr eintreten?“ Fragen wie diese bekommen die Wehrleute immer wieder gestellt.