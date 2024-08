1 Das neue Schild zeigt mehr als nur Entfernungen Foto: Jens Dengler

Es symbolisiert die freundschaftliche Verbundenheit der verschiedenen Orte in Deutschland und Österreich, die alle den Namen Mühlheim tragen.









Auf jeder Tafel ist nahezu dasselbe zu lesen. „Mühlheim ...“. In der Ortsmitte von Mühlheim am Bach ist neuerdings ein Wegweiserschild mit blauen Tafeln zu entdecken. Doch dieses Schild zeigt weit mehr als nur Entfernungen an.