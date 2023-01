1 Über ein Feuerwehrabzeichen freuen sich Uwe Frank (links), Andre Schlupp (Zweiter von links) und Jürgen Günther (rechts). Stadtbrandmeister Eugen Heizmann (Mitte) und sein Nachfolger Florian Karl gratulieren. Foto: Schwind

Jung und dynamisch präsentiert sich die Feuerwehrabteilung Mühlheim zum Jahresende 2022 und ist mit 33 Feuerwehrkameraden in der Einsatzabteilung bestens aufgestellt.















Sulz-Mühlheim - Bei der Hauptversammlung lagen Abschied und Begrüßung nah beieinander: Der ehrenamtliche Stadtbrandmeister Eugen Heizmann war auf Abschiedstour, sein Nachfolger Florian Karl wird die Stelle als erster hauptamtlicher Stadtbrandmeister der Stadt Sulz antreten.

37 Einsätze in Mühlheim

Aus dem Bericht des Abteilungskommandanten Andre Schlupp war zu erfahren, dass im Zeitraum von 2020 bis Ende 2022 insgesamt 37 Einsätze, davon alleine 28 Einsätze im Jahr 2020 mit 755 angefallenen Stunden gefahren wurden. Es gab 33 Regelübungen und fünf Sonderübungen mit einer Gesamtstundenzahl von 1335 Stunden. Insgesamt lieferten die 33 Mitglieder der Einsatzabteilung, neun Kameraden in der Altersabteilung und vier in der Jugendfeuerwehr 4485 Stunden in den drei Jahren. Aus dem Bericht des Kommandanten kristallisierte sich heraus dass die Mühlheimer Wehr mit 46 Feuerwehrkameraden sehr gut aufgestellt ist. Seine Abteilung habe einen guten Leistungs- und Ausbilderstand und eine gute Ausrüstung, so Kommandant Schlupp.

Übungsarbeit ist wichtig

Stadtbrandmeister Eugen Heizmann sprach über die Wichtigkeit der Übungen, gerade jetzt nach der Pandemie, wenn mehr als 25 Monate über kein Regelbetrieb möglich war. "Wir brauchen die Übungen, um professionell arbeiten zu können". Auch die Kameradschaftspflege habe unter Corona gelitten – ein wichtiger Baustein für eine erfolgreiche Feuerwehrabteilung.

Die Stadtteilwehren seien alle mit einem wasserführenden Fahrzeug sehr gut ausgestattet, stellte Heizmann fest und hatte noch ein Bonbon für die Mühlbachwehr mit dabei. So soll die Mühlheimer Wehr eine Mischung aus Einsatzleitwagen (ELW) und Mannschaftstransportwagen (MTW) für ihr jetziges, 31 Jahre altes Fahrzeug bekommen. Der geplante Rüstwagen koste rund 700 000 Euro und gehe jetzt in die Ausschreibungsphase.

Digitalfunk kommt

Groß sei die Hoffnung, dass alle irgendwann im Jahr 2023 digital funken können. Fehlen würden jetzt noch die Sicherheits-Karten, die aber erst eingebaut werden, wenn der Feuerwehrmann eine theoretische und eine praktische Prüfung abgelegt habe. Die Schulungen seien im Frühjahr angedacht.

"Bringt Florian Karl das gleiche Vertrauen entgegen wie mir", appellierte Eugen Heizmann, der mit Erreichen der Altersgrenze ausscheiden wird, an die Feuerwehrkräfte, dem Nachfolger einen guten Start zu ermöglichen. Dieser fühlt sich offenbar in seiner neuen Heimat und Wirkungsstätte wohl, wie er deutlich machte: "Ich komme da in eine gute Feuerwehr und freue mich, mit euch zusammen zu arbeiten".

Die Wahlen

Gewählt wurden Abteilungskommandant Andre Schlupp, Stellvertreter Oliver Zirner, Kassierer Lothar Vöhringer, Schriftführer Jens Dengler und als Beisitzer Thomas Maier, Andreas Strobel und Martin Günther,

Ehrungen und Beförderungen

Das Feuerwehrabzeichen in Bronze für 15 Jahre erhielten Markus Strobel, Andre Schlupp und Uwe Frank, das Feuerwehrabzeichen in Silber für 25 Jahre: Jürgen Günther und das Abzeichen in Gold (40 Jahre): Ralf Stein.

Zum Feuerwehrmann wurden Tom Kipp und Marco Schon befördert. Michael Dietz, Jens Girrbach, Mark Girrbach, Dominik Girrbach, Benjamin Heller, Marvin Deger, Lee Geissler und Tom Schon sind nun Oberfeuerwehrmänner.