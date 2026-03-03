Feuerwehr Margrethausen: Keiner will nach Lautlingen

Einen Umzug in das neu zu erstellende Domizil in Lautlingen wird es nicht geben.
Am Samstagabend erlebte man im vollbesetzten Klostersaal eine Feuerwehrabteilung, welche so geschlossen, so vereinheitlicht und gemeinsam so stark auftrat wie kaum eine andere. Und mit klaren Fakten und Zielen in Richtung 2029. Zu diesem Zeitpunkt könnte das neue gemeinsame Feuerwehrhaus für Laufen, Lautlingen und Margrethausen bezogen werden, wie es Erster Bürgermeister Roland Schmidt vor Wochenfrist in Lautlingen vorstellte. Dort werde man aber nicht einziehen.