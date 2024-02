Feuerwehr Margrethausen: Aus dem Weihnachtsgeschenk wird ein Osterei

1 Abteilungskommandant André Stierle (links), Vize-Stadtbrandmeister Felix Sandel und OB Roland Tralmer (von rechts) haben Jugendleiter Ludwig Schurer zum Hauptfeuerwehrmann und Naja Gerstenecker zu Feuerwehrfrau befördert. Foto: Hans Raab

Es läuft in der Feuerwehr Margrethausen – alles, bis auf den neuen Mannschaftstransportwagen.









Mit 31 Aktiven – darunter mit Naja Gerstenecker erstmals eine Feuerwehrfrau-, sieben Jugendfeuerwehrleuten und vier Angehörigen der Altersabteilung beendete die Feuerwehrabteilung Margrethausen das Berichtsjahr 2023 – in einem Stadtteil mit nicht ganz 1000 Einwohnern. Kommandant André Stierle berichtete von acht Einsätzen im vergangenen Jahr, ganz verschiedenen Auslösern – unwetterbedingte Schäden, Ölspuren und eine Notfallanforderung durch die Polizei – und freute sich, dass kein größerer Brand zu bekämpfen war. Für einen solchen wie für alle Einsätze sei die Wehr aber dank des hohen Ausbildungsstands hervorragend gerüstet: Sieben Aktive hatten 2023 einen Absturzsicherungslehrgang absolviert, Naja Gerstenecker an der Berufsschule Balingen an der Truppmannausbildung teilgenommen.