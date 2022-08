3 Gemeinsam geht es für die Mini-Feuerwehrleute ins Rathaus Foto: Wegner

Auch die Schramberger Feuerwehr beteiligt sich natürlich bei Mini-Schramberg mit zahlreichen Aktiven. Und damit ist einiges los in der Mini-Stadt.















Schramberg - Kommt die Feuerwehr nur zum Löschen? Nein, es gibt auch viele andere Gründe wieso ein solcher roter Löschzug in der Stadt ausrückt. Und wenn dann schon einmal die Mini-Schramberg-Feuerwehrleute im Einsatz in der Hauptstraße sind, dann kann die Wehr mit ihren Fahrzeugen natürlich auch am Rathaus anhalten.

Brennt es im Rathaus?

Nein, bislang wurde kein Brand in der Machtzentrale der Stadt gemeldet.

Warum hält dort dann die Drehleiter?

Ganz einfach. Die Feuerwehr und ihre jungen Helfer, so berichtet Abteilungskommandant Patrick Wöhrle, halten einfach die Demokratie hoch. Und so wurde der Rückweg von einem Einsatz genutzt, damit alle gemeinsam ihre Stimme abgeben können.

Was wird gewählt?

Gewählt wird eine Oberbürgermeisterin und ein Oberbürgermeister. Dies werden diejenigen Beiden, die von den sieben Kandidaten, die sich für das Amt beworben haben, die meisten Stimmen erhalten.

Wann werden sie ernannt?

Am Dienstag wird ihnen die echte Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr die Geschicke über die Mini-Spielstadt anvertrauen. Dabei werden sie natürlich von erfahrenen jungen Mitgliedern des Gemeinderats auch beraten.