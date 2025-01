Ein Führungswechsel ist bei der Abteilungsversammlung der Einsatzabteilung Leidringen vollzogen worden. Der bisherige Abteilungskommandant Gerd Vöhringer fasste zunächst in seinem Bericht die Aktivitäten des vergangenen Jahres zusammen.

Dabei hob er die hohe Anzahl an bewältigten Einsätzen hervor: Zu insgesamt 16 Einsätzen mit 349 Einsatzstunden wurde die Einsatzabteilung Leidringen alarmiert. Hierbei wurden nicht nur Brandeinsätze und technische Hilfeleistungen abgearbeitet, sondern auch Unterstützung für die anderen Einsatzabteilungen der Gesamtfeuerwehr Rosenfeld, sowie Überlandhilfe bei einem Lagerhallenbrand in Rotenzimmern geleistet.

Schriftführer Manuel Schuwerk listete die Aktivitäten des vergangenen Jahres auf. Neben Arbeitseinsätzen und einem Grillfest diente der Ausflug in den Schwarzwald der Pflege der Kameradschaft.

Derzeit 35 Aktive in der Feuerwehr

Die Mannschaftsstärke belief sich zum Jahresende 2024 auf 35 aktive Kameradinnen und Kameraden. Dies ist ein Zuwachs von drei aktiven Einsatzkräften im Vergleich zum Vorjahr und ergab sich durch Übertritte aus der Jugendabteilung.

Von der Jugend und Kindergruppe in Leidringen berichtete Fabian Schüehle. In der Jugendabteilung, die zur Gesamtwehr Rosenfeld gehört, sind aus Leidringen zwölf Jugendliche, davon sieben Mädchen und fünf Jungen. Auch hier gab es Zuwachs von drei Jugendlichen aus der Kinderfeuerwehr. Die eigene Kinderabteilung in Leidringen umfasst aktuell elf Mitglieder.

Jugendarbeit trägt Früchte

Fabian Schüehle hob hervor, wie wichtig die Kindergruppe ist, denn diese sei der Grundstein für die zukünftigen Aktiven Einsatzkräfte. Kommandant Günter Kopf überbrachte Grußworte und Dank der Stadt und gab einen Ausblick auf die Termine im anstehenden Jahr. Ortsvorseher Horst Lehmann würdigte die hohe Einsatzbereitschaft der Abteilung und den unermüdlichen Einsatz für die Jugendarbeit.

Wahlen, Beförderung und Ehrungen

Wahlen

Bei den Wahlen 2025 gab es viele wichtige Personalentscheidungen.

Nach 30 Jahren schied der amtierende Abteilungskommandant Gerd Vöhringer aus dem Abteilungsausschuss aus, in dem er 15 Jahre als Stellvertreter und zuletzt 15 Jahre als Abteilungskommandant tätig war. Zu seinem Nachfolger wurde Simon Schüehle gewählt.In der Position des Stellvertretenden Abteilungskommandanten wurde Florian Firmenich in seinem Amt bestätigt. Als zweiter Stellvertreter wurde Thomas Hölle neu gewählt, der zuvor als Kassenwart tätig war. Seine bisherige Position als Kassenwart übernimmt nun Matthias Etter. Die drei Ausschussmitglieder Stefan Etter, Bernd Faiß und Nina Kohle wurden in ihren Ämtern bestätigt. Auch die beiden Kassenprüfer Thomas Seemann und Stefan Müller wurden wiedergewählt.

Ehrungen und Beförderung:

Auch dieses Jahr gab es Ehrungen und eine Beförderung. Thomas Rauch wurde zum Hauptfeuerwehrmann befördert, und zwölf Feuerwehrleute erhielten ein Geschenk für fleißigen Übungsbesuch.