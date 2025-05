Feuerwehr lädt nach Schonach: 112 Meter geht es die Langenschwaldschanze hinauf

1 Obwohl die Teams im Abstand von einer Minute starten, kann es schon mal eng werden. Foto: Hans-Jürgen Kommert Zahlreiche Feuerwehrleute stellten sich auf der Langenwaldschanze in Schonach einer besonderen Herausforderung: Die örtliche Feuerwehr hatte zum zweiten Schanzenlauf eingeladen.







Link kopiert



Zum Jubiläum der Schonacher Feuerwehr 2024 wurde die Idee eines Schanzenlaufs geboren. Der Erfolg war überwältigend, 126 Teams traten an der Langenwaldschanze an – immer in Vollmontur mit Atemschutzflasche. Und die vermeintlich Härtesten liefen die Strecke mit einem Höhenunterschied von 112 Meter mit dem Pressluftatmer (PA), also unter Atemschutz.