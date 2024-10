Feuerwehr Kürzell braucht mehr Platz: Gerätehaus platzt aus allen Nähten

has 23.10.2024 - 17:27 Uhr

1 Dringender Handlungsbedarf gibt es im Feuerwehrhaus in Kürzell. Die Situation ist stark beengt und es kommt hier gerade im Einsatzfall zur Gefährdung der Einsatzkräfte. Foto: Lehmann

Feuerwehrkommandant Dominik Kässinger stellte den Feuerwehrbedarfsplan für die Jahre 2025 bis 2029 vor. Die Wehr steht insgesamt recht gut da, aber dringenden Handlungsbedarf gibt es beim Feuerwehrhaus in Kürzell.









Der Feuerwehrbedarfsplan für die kommenden fünf Jahre, den die Gemeinde in Zusammenarbeit mit den externen Gutachtern der Firma „Brandschutz Vier“ in Kippenheim erarbeitet hat, kommt zu einem recht positiven Ergebnis. „Vor allem im Hinblick auf den Fahrzeugbestand und die Personalverfügbarkeit steht die Wehr recht gut da“, lautete denn auch das Fazit von Kommandant Dominik Kässinger, der den Plan am Montag im Gemeinderat vorstellte.