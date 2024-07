Einige Aktive und ehemalige Kommandanten aus dem Landkreis Rottweil haben sich zusammengefunden, um für das Deutsche Feuerwehrleistungsabzeichen und das Österreichische Leistungsabzeichen zu trainieren und an den verschiedenen Wettbewerben teilzunehmen.

Sie waren dabei

Die Teilnehmer waren: Wolfgang Heim (Feuerwehr Flourn-Winzeln), Ulrich Baier (FW Bösingen-Herrenzimmern), Raimund Jauch (FW Vöhringen), Ralf Dengler (FW Aichhalden), Volker Schwab (FW Zimmern), Marc Burkard (FW Zimmern), Alexander Heim (FW Epfendorf) und Markus Pfundstein (FW Lauterbach). Zusammen wies das Team 484 Jahre Lebens- und Feuerwehrerfahrung auf.

Unterstützt wurde es durch das Ausbildungsteam der FW Fluorn-Winzeln mit Roland und Markus Maier und Armin Heim. Ab Januar wurde im Feuerwehrhaus Fluorn-Winzeln regelmäßig geübt. Es mussten alle Handgriffe für einen Löschangriff mit Saugleitung, Förderstrecke und zwei C-Rohren geübt und im Schlaf beherrscht werden. Die knappen Zeitvorgaben mussten eingehalten werden.

Erste Prüfung geschafft

Die Wettkampfgruppe meldete sich dann Mitte Juli zu den Leistungswettbewerben auf Bundesebene in Selters im Westerwald an. Hier konnten auch die Leistungswettbewerbe des Landes Rheinland-Pfalz und Hessen mit absolviert werden.

Alle drei Leistungsabzeichen wurden von der Wettkampfgruppe aus dem Kreis Rottweil mit Erfolg jeweils in Bronze abgelegt.

Neben dem Löschangriff musste hier auch ein 400-Meter-Staffellauf mit acht Kameraden in vorgegebener Zeit durchgeführt werden.

Genehmigung erteilt

Bestärkt durch dieses Leistungsabzeichen im Gepäck, wurde dann Ende Juli der Leistungswettbewerb für das österreichische Leistungsabzeichen in Angriff genommen.

Vorab musste bei der Feuerwehr Böblingen allerdings die Schlagkraft der Gruppe unter Beweis gestellt werden, damit der Deutsche Feuerwehrverband die Genehmigung für die Gruppe erteilte, im Ausland an den Wettbewerben für Deutschland teilnehmen zu dürfen. Diese Prüfung wurde mit Erfolg abgelegt.

Gut gewappnet ging es dann Ende Juli mit der Wettkampfgruppe und Angehörigen nach Schönau bei Wien. Die Feuerwehr Schönau ist die Partnerfeuerwehr der Feuerwehr Fluorn-Winzeln. Hier wurden die Teilnehmer herzlich empfangen und bestens betreut. Vielen Dank an dieser Stelle an die Feuerwehr Schönau mit Kommandant Lukas Plank und auch an die Gemeinde Schönau, besonders an die Bürgermeisterin Brigitte Lasinger.

Kameradschaft steht im Vordergrund

Am Wettkampftag ging ist dann zur Leistungsprüfung in die Nachbargemeinde Leobersdorf. Hier wurde in zwei Tagen von mehr als 1000 Wettkampfgruppen verschiedene Leistungsabzeichen absolviert.

Die Wettkampfgruppe aus dem Kreis Rottweil konnte nach sehr erfolgreicher Durchführung der Leistungsübung im Rahmen von mehr als 10 000 angetretenen Feuerwehrangehörigen ihr österreichisches Leistungsabzeichen in Bronze entgegennehmen.

Alle Teilnehmer waren total begeistert. Die Kameradschaft stand dabei im Vordergrund und wurde durch die Vorbereitung und die Teilnahme an den Leistungswettbewerben noch einmal richtig hervorgehoben.

Zum Schluss waren sich alle einig: „Das Südtiroler Leistungsabzeichen wäre auch noch cool.“