Feuerwehr Kandern: Kommt die Drehleiter durch die Gasse?

Kürzlich erfolgte das Üben des „Anleitern“ der Drehleiter der Feuerwehr Kandern. Feuerwehrkommandant Matthias Meisinger erklärte im Pressegespräch: „In Kandern gibt es rund 15 Gebäude, bei welchen baulich als zweiter Rettungsweg die Anwendung der Drehleiter hinterlegt ist“. Dies bedeutet, dass hier nicht nur bei deren Anwendung, sondern auch für die Anfahrt zum Objekt eine Routine bestehen muss, die lebensrettende Sekunden sparen kann. Zum Gebrauch der Drehleiter bedarf es natürlich einer speziellen Ausbildung der Maschinisten mit einer zusätzlichen Schulung zur Bedienung des Einsatzkorbes.

Kommandant Matthias Meisinger Foto: zVg/Feuerwehr Kandern/Meisinger Wie Meisinger erklärte, ist die Drehleiter ohnehin eines der wichtigsten Arbeitsmittel der Kanderner Wehr. Sie wurde 2002 in Betrieb genommen und ist daher schon etwas in die Jahre gekommen. Die Drehleiter mit dem sperrigen Namen „DLA-K“ hat eine Leiterlänge von 24 Metern und hat im Laufe ihrer Verwendung nach Schätzung des Kommandanten schon viele Menschenleben gerettet. Außer den üblichen Überlandhilfen war sie alleine in diesem Jahr bei rund 20 Einsätzen dabei, hierbei in acht Fällen zur Rettung von Menschenleben. Auch im vergangenen Jahr hat sie sich bei rund 50 Einsätzen bewährt. Meisinger sagte: „Die Drehleiter wird immer mehr zur technischen Hilfeleistung benötigt. Als hinzukommende Aufgabe muss sie in der engen städtischen Bebauung zunehmend zur Krankentrage-Rettung dienen“.

Wichtige Tests dienen der Sicherheit

Meisinger sagte: „Diese Übungen dienen der Sicherheit. Wir müssen ja wissen, wo wir mit unserer Drehleiter überhaupt arbeiten können“. Das Fahrzeug mit der Drehleiter hat eine Breite von 2,50 Metern, erforderlich ist ein Rettungsweg mit einer lichten Mindestbreite von mindestens drei Metern. Im engen Kanderner Ortskern mit parkierten Fahrzeugen war das Durchkommen teilweise schwierig. Meisinger erzählte: „Ich habe vor zwei Jahren bereits einmal erlebt, dass bei einem Notfall unter Zeitdruck die reguläre Zufahrt zugeparkt war. Wir mussten zurücksetzen, einen Umweg wählen und wertvolle Sekunden gingen verloren“. Der Trend geht zu immer mehr geparkten Fahrzeugen im Wohngebiet. Die neuralgischen Stellen im Ortskern von Kandern, wie die Umgebung der Kirche, der Grundschule, der Ziegelstraße, Fasanengarten und Roter Rain wurden getestet. Auch die Anwendung beim Zugang zum Schwimmbad wurde überprüft. Bei der Übung musste man sich manchmal im Bereich weniger Zentimeter fortbewegen.

Trotz parkender Autos war in der Ziegelstraße für die Feuerwehr ein gutes Durchkommen. Foto: Matthias Meisinger

Meisinger freute sich dennoch über das positive Echo, das von den Bürgern kam. Er sagte: „Wir sind überwiegend auf Zustimmung gestoßen“. Besonders freute ihn die Aussage einer Mutter, die sich mit diesem Sicherheitsgefühl über den guten Schlaf ihrer Kinder im Dachgeschoss freute.

Übung wurde sehr positiv aufgenommen

Die Feuerwehrkameraden ihrerseits freuen sich ohnehin über jede Art der Würdigung ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Auch standen Bürger mit Getränkekisten am Feuerwehrgerätehaus, um sich für die Übung und die Einsatzbereitschaft zu bedanken. Größtenteils seien die Kanderner Bürgerinnen und Bürger bei Parkplatzproblemen einsichtig.

Auch die Zusammenarbeit mit der Verwaltung sei gut, sofern kritische Stellen festgestellt und mitgeteilt werden, berichtet der Kommandant.

Neue Drehleiter wird erwartet

Die alte Drehleiter wird zeitnah aufgrund neuer Anforderungen ausgemustert. Im Juli wird ein neues Fahrzeug vom Werkhof des Herstellers in Karlsruhe abgeholt, die über eine Leiter mit 32 Metern verfügt. Meisinger sagte: „Wir sind froh über die Neuschaffung und möchten natürlich so schnell wie möglich die entsprechende Technik beherrschen. Daher wird auch der Turnus der Übungen erhöht“ . Die neue Drehleiter wird ebenfalls ein beträchtliches Einsatzgebiet versorgen müssen, das vom Blauen, den Berggemeinden, über Bürgeln, das Eggenertal, bis zur Kalten Herberge und Holzen, reichen wird.