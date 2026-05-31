Feuerwehr Kandern: Kommt die Drehleiter durch die Gasse?

Die Kanderner Feuerwehr übt das „Anleitern“ mit der Drehleiter. Diese ist mittlerweile eines der wichtigsten Arbeitsmittel der Feuerwehr in der Brezelstadt.
Kürzlich erfolgte das Üben des „Anleitern“ der Drehleiter der Feuerwehr Kandern. Feuerwehrkommandant Matthias Meisinger erklärte im Pressegespräch: „In Kandern gibt es rund 15 Gebäude, bei welchen baulich als zweiter Rettungsweg die Anwendung der Drehleiter hinterlegt ist“. Dies bedeutet, dass hier nicht nur bei deren Anwendung, sondern auch für die Anfahrt zum Objekt eine Routine bestehen muss, die lebensrettende Sekunden sparen kann. Zum Gebrauch der Drehleiter bedarf es natürlich einer speziellen Ausbildung der Maschinisten mit einer zusätzlichen Schulung zur Bedienung des Einsatzkorbes.