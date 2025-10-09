Feuerwehr Kandern: 600 potenzielle Einsatzkräfte angeschrieben

Eine Arbeitsgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Kandern hatte den Auftrag, sich zu überlegen, wie neue aktive Mitglieder gewonnen werden können.
Seit Anfang September wurden nun an mehr als 600 Kanderner Bürger im Alter von 30 bis 45 Jahren a persönliche Anschreiben mit einer Einladung zum Schnupperabend versandt. Im Gespräch mit unserer Zeitung betonte Feuerwehrkommandant Matthias Meisinger, dass zahlreiche Werbeaktionen – beispielsweise beim Städtlifest - kaum den Erfolg erzielten, den die Verantwortlichen sich erhofft hatte.