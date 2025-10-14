Feuerwehr in Wittershausen: Übung offenbart besondere Problemstellen

Der Kindergarten in dem Vöhringer Teilort ist schön gelegen, doch schwer zu erreichen. Im Alarmfall kann es für die Einsatzkräfte eng werden.
Der Kindergarten bildete für die Hauptübung der Freiwilligen Feuerwehr Wittershausen ein Übungsobjekt, das gute Ortskenntnisse erfordert, um im Ernstfall die drohende Katastrophe zu verhindern. Zahlreiche Zuschauer verfolgten die Brandbekämpfung und Menschenrettung unter Atemschutz, für die sich das Kindergartenpersonal und eine Schar Kindergartenkinder zur Verfügung gestellt hatten.