Feuerwehr in Weil am Rhein: Wie es mit dem Feuerwehrhaus Nord in Haltingen weitergeht

Mit der Freigabe der ersten Planungsrate nimmt der Neubau des Feuerwehrhauses in Haltingen Form an. Er soll nicht zu viel kosten, heißt es im Bauausschuss.
Die Wirtschaftlichkeit solle beim Bau im Vordergrund stehen, forderte Stadtrat Axel Schiffmann im Bau- und Umweltausschuss, wo über die Freigabe von Planungsmitteln in Höhe von 650 000 Euro debattiert wurde. Die Architekten sollten beim Material für die Fassade nicht zu wählerisch sein. Die Übersicht über die Fortschritte beim Bau und die entstehenden Kosten solle stets gewährleistet, das Kostencontrolling sichergestellt werden, so Schiffmann.