Feuerwehr in Weil am Rhein: Kameraden für Einsätze gesucht

Die Feuerwehr Weil am Rhein hat immer mehr und immer komplexere Einsätze zu bewältigen. Das Jahr 2025 war besonders herausfordernd – nicht nur körperlich, sondern auch mental.
2025 wurden die Retter 488-mal alarmiert, wobei es sich bei 418 Fällen um einen Einsatz handelte. „Die Einsatzzahlen steigen kontinuierlich“, bilanzierte Gesamtkommandant Frank Sommerhalter am Freitag bei der 161. Hauptversammlung nach der musikalischen Eröffnung durch den Spielmannszug unter der Leitung von Michael Schiessel.