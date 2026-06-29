Feuerwehr in Weil am Rhein: Kameraden für Einsätze gesucht

Die Feuerwehr Weil am Rhein hat immer mehr und immer komplexere Einsätze zu bewältigen. Das Jahr 2025 war besonders herausfordernd – nicht nur körperlich, sondern auch mental.

2025 wurden die Retter 488-mal alarmiert, wobei es sich bei 418 Fällen um einen Einsatz handelte. „Die Einsatzzahlen steigen kontinuierlich“, bilanzierte Gesamtkommandant Frank Sommerhalter am Freitag bei der 161. Hauptversammlung nach der musikalischen Eröffnung durch den Spielmannszug unter der Leitung von Michael Schiessel.

Psychosoziale Notfall-Versorgung ist wichtig Rückblick: 2025 seien ungewöhnlich oft Personen in Gefahr gewesen, so der stellvertretende Kommandant Alexander Ebler. 30 Menschen konnten gerettet werden, aber für vier sei jede Hilfe zu spät gekommen. Belastend war vor allem eine Woche im November, als zwei Unfälle verarbeitet werden mussten, die Menschen in suizidaler Absicht selbst verursachten sowie wenig später der „Horrorunfall“ mit einem Bus vor der Friedensbrücke, bei dem eine Person starb und 40 verletzt worden sind. Diese Woche habe gezeigt, wie leistungsfähig die Weiler Wehr sei, aber auch, „wie wichtig das Thema psychosoziale Notfallversorgung für Einsatzkräfte ist“, so Ebler. Feuerwehrseelsorger Uwe Degenhardt sei da eine große Stütze gewesen.

Großeinsätze forderten die Feuerwehr

Hinzu kamen weitere Großeinsätze wie etwa der Brand im Kaufring parallel zum Dreiländerstadtfestival oder der Eurovision Song Contest in Basel, der in Weil zwar ruhig über die Bühne ging, der aber gleichwohl eine ständige Wachbesetzung und Beobachtung der Lage erfordert habe.

Immer mehr Einsätze auf und am Rhein

Die Wehr fahre immer mehr Einsätze auf und am Rhein, so die Kommandanten. Wenn die angekündigte Anlegestelle für Flusskreuzfahrtschiffe im Weiler Rheinhafen in Betrieb sei, werde sich dieser Trend verstärken.

Personalstand ist für die Größe von Weil am Rhein zu gering

Von den 418 Einsätzen seien 179 zeitkritisch gewesen, so Sommeralter. Das Schutzziel eins, mit neun Kräften innerhalb von zehn Minuten an der Einsatzstelle zu sein, habe man in 55 Prozent der Fälle erreicht (angestrebt sind 80 Prozent), das Schutzziel zwei, eine weitere Einheit innerhalb der folgenden fünf Minuten vor Ort zu haben, nur in 45 Prozent. Hier seien 95 Prozent die Richtgröße. Der Schutzzielerreichungsgrad habe sich im Vergleich zu 2024 zwar erhöht, dennoch werde es mit 133 Aktiven schwer, die Ziele voll zu erfüllen. Denn dieser Personalstand sei „für die Größe unserer Stadt zu gering“, so Sommerhalter.

Hauptamtliche bilden eigene Einsatzeinheit

Reagiert hat man darauf unter anderem mit einer organisatorischen Veränderung: Die zwölf hauptamtlichen Kräfte bilden nun eine eigene Einsatzeinheit, die 2025 bereits 124 Einsätze allein bewältigte. Aber: „90 Prozent der Kräfte sind immer noch ehrenamtlich“, betonte Sommerhalter.

Der Öffentlichkeitsarbeit kommt immer größere Bedeutung zu. Die dafür gebildete Arbeitsgruppe entwickelte auch ein Leitbild, das Vertrauen und Verlässlichkeit betont, und nun Schritt für Schritt implementiert wird.

Feuerwehrleute besuchen zahlreiche Fortbildungen

Ausblick: Die Wehr wisse Verwaltungsspitze und Gemeinderat weiter hinter sich, so Sommerhalter, der alle Verantwortlichen – inklusive Alt-OB Wolfgang Dietz – lückenlos bei der Versammlung begrüßen und ihnen für die Unterstützung danken konnte. Gemeinsam bringe man die Feuerwache Nord voran, die spätestens 2030 bezogen werden solle. Gestartet worden sei ein „Onboarding-Projekt“, das zum Ziel habe, alle Neulinge möglichst rasch auf denselben Informations- und Wissensstand zu bringen. Die Bereitschaft zur Weiterbildung bilde weiter einen Schlüssel für die Leistungsfähigkeit der Wehr, wurde betont. 2025 sei diese enorm gewesen. Der Jahresbericht listete 61 Kameradinnen und Kameraden auf, die eine oder mehrere Fortbildungen besucht haben.

Diana Stöcker überreichte Björn Wissler (rechts), Kommandant der Abteilung Stadt, den Schlüssel für den neuen Kranwagen mit Wechsellader. Über das neue Fahrzeug freuten sich auch Alexander Ebler und Frank Sommerhalter (von links). Foto: Herbert Frey

Neues Fahrzeug: OB Diana Stöcker dankte den Blauröcken für die Vermittlung eines Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung. Die Wehr bestmöglich zu unterstützen – trotz knapper werdender Mittel – bleibe Ziel von Verwaltung und Gemeinderat. Stöcker freute sich, Björn Wissler, dem Kommandanten der Abteilung Stadt, den Schlüssel für das neue WLF-K zu überreichen, das nun das schwerste Fahrzeug im 21 Vehikel umfassenden Fuhrpark ist. Der Wechsellader mit Kran kann für Transport-, Absicherungs- oder Entladedienste eingesetzt werden. Der MAN-Truck mit Aufbauten der Firma S-Tech kostete 490.000 Euro, von denen der Kreis 40.000 und das Land 61.000 Euro übernehmen. Uwe Degenhardt und Pfarrerin Johanna Pähler erbaten für die kreisweiten Einsätze göttlichen Beistand (über Ehrungen und Beförderungen berichten wir noch).