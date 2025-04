Feuerwehr in Vöhrenbach Mannschaft meistert zahlreiche Einsätze

Die Vöhrenbacher Mannschaft musste im vergangenen Jahr 50 Mal ausrücken und rettete elf Menschen. Kommandant Ralf Heizmann kündigte bei der Hauptversammlung an, dass er kürzer treten will und bei den Wahlen in zwei Jahren nicht mehr antritt