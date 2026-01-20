Die Feuerwehr Villingendorf zieht positive Bilanz und blickt erwartungsvoll in die Zukunft. Ein großes Projekt steht an.

Im Rahmen der Korpsversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Villingendorf wurde am 16. Januar 2026 im Feuerwehrgerätehaus auf ein arbeitsreiches und erfolgreiches Feuerwehrjahr 2025 zurückgeblickt. Neben Beförderungen, Ehrungen und personellen Entwicklungen standen vor allem die intensive Aus- und Fortbildung, die erfreuliche Mitgliederentwicklung sowie der geplante Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Mittelpunkt.

Kommandant Robert Flaig würdigte gemeinsam mit den Grußwortrednern das große ehrenamtliche Engagement der Wehr. Die rund 38 aktiven Mitglieder leisteten im Berichtsjahr über 1400 Ausbildungsstunden sowie 375 Einsatzstunden – ein eindrucksvoller Beleg für die hohe Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit der Feuerwehr Villingendorf.

Ausbildung als tragende Säule

Das Jahr war laut Mitteilung geprägt von einer umfangreichen und praxisnahen Ausbildung. In zahlreichen Gesamt- und Gruppenproben wurden unter anderem Brandbekämpfung, Digitalfunk, Atemschutznotfälle, technische Hilfeleistung sowie Einsatzszenarien zu Unwettern, Vegetationsbränden und Photovoltaikanlagen intensiv geübt. Besonders erfreulich entwickelte sich die Mitgliederzahl: Im Laufe des Jahres konnten mehrere neue Kameraden gewonnen werden. Vier von ihnen schlossen erfolgreich ihre Grundausbildung ab und stehen der Einsatzabteilung nun als Truppmänner zur Verfügung – ein wichtiges Signal für die Zukunftsfähigkeit der Wehr.

Ein zentraler Punkt der Versammlung war der geplante Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Wiesenweg. Mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplans sowie der Verabschiedung des Bebauungsplans konnten im Jahr 2025 entscheidende Meilensteine erreicht werden. Der Besuch von Kreisbrandmeister Philipp Glunz unterstrich die Bedeutung dieses Projekts für die langfristige Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.

Beförderungen und besondere Ehrung

Im Rahmen der Korpsversammlung wurden zudem mehrere Kameraden befördert. Zum Feuerwehrmann ernannt wurden Oleg Werz, Jürgen Scheuermann, Stefan Hogg und Mathias Melber.

Die Beförderung zum Hauptfeuerwehrmann erhielten Manuel Pfundstein, Marco Mutschler und Fabian Haberer.

Eine besondere Ehrung nahm Kommandant Robert Flaig vor: Für 30 Jahre aktiven Einsatzdienst in der Freiwilligen Feuerwehr wurde Jan C. Rolli ausgezeichnet.

Kameraden sind fleißig bei den Proben

Auch die Beteiligung an den Pflichtproben entwickelte sich sehr positiv. Die Anwesenheit bei den Übungsdiensten war durchweg hoch. Mehrere Kameraden wurden für den vollzähligen Probenbesuch oder nur einmal entschuldigtes Fehlen mit einem persönlichen Geschenk gewürdigt.

Darüber hinaus zeigte sich die Feuerwehr Villingendorf auch 2025 als fester Bestandteil des Gemeindelebens. Veranstaltungen wie der Familiensonntag rund um das Gerätehaus, das Kinderferienprogramm mit 55 Kindern, die Hauptübung gemeinsam mit dem DRK, Laternenumzüge sowie weitere Anlässe verdeutlichten das starke ehrenamtliche Engagement – oftmals gemeinsam mit den Familien der Feuerwehrangehörigen.

Zum Abschluss blickte Kommandant Flaig auf das kommende Jahr, betonte erneut die Bedeutung der Nachwuchsförderung und Ausbildung und dankte allen für die gute Zusammenarbeit.