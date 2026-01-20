Die Feuerwehr Villingendorf zieht positive Bilanz und blickt erwartungsvoll in die Zukunft. Ein großes Projekt steht an.
Im Rahmen der Korpsversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Villingendorf wurde am 16. Januar 2026 im Feuerwehrgerätehaus auf ein arbeitsreiches und erfolgreiches Feuerwehrjahr 2025 zurückgeblickt. Neben Beförderungen, Ehrungen und personellen Entwicklungen standen vor allem die intensive Aus- und Fortbildung, die erfreuliche Mitgliederentwicklung sowie der geplante Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Mittelpunkt.