Keinen Einsatz zu bilanzieren ist für eine Feuerwehrabteilung auch in Ordnung, deshalb stellt sich noch nicht die Existenzfrage. Nicht einmal zu einem der insgesamt viel zu zahlreich gewordenen Fehlalarme mussten die Unterbaldinger Retter und Helfer im vergangenen Jahr ausrücken.

Ortskommandant Sascha Huber und seine Kameraden durften während der Hauptversammlung also zufrieden nicken, im heimischen Feuerwehrhaus wurde es eng. Inaktiv war man rückblickend dennoch nicht, in der Jahresbilanz einer Feuerwehr finden sich nicht nur eventuelle „heiße“ Einsätze. Geprobt und ausgebildet wird immer, die internen Ausflüge kommen hinzu und sind den Wehrmännern zu gönnen.

24 Aktive bilden Fundament

24 Aktive bilden das Fundament der Unterbaldinger Feuerwehr, es gab einen Zugang. Damit ist man gerüstet, bei ernsten Problemen stehen die übrigen Kameraden der Bad Dürrheimer Gesamtwehr oder manchmal auch der umliegenden Gemeinden auf Abruf parat. Sascha Huber und sein Stellvertreter Michael Schacherer haben ein waches Auge auf die Jugendfeuerwehr Ostbaar und auch die neun in Unterbaldingen eingetragenen Feuerwehrsenioren wissen, dass es langfristig ohne Nachwuchs einfach nicht geht.

16 Jugendliche stehen auf der Ostbaar der Feuerwehr nahe, damit bessert sich also die Mitgliedersituation zumindest erwähnenswert.

Neu in Verwaltungsrat gewählt

Neu in den Verwaltungsrat wurde in Unterbaldingen Philipp Back gewählt, er rückt an die Stelle des langjährig tätigen Martin Gut. Luis Keller trägt fortan den Titel Feuerwehrmann und nahm seine Ernennungsurkunde freudig entgegen.

Volker Heppler ist als Kommandant der Bad Dürrheimer Gesamtwehr an jeder Hauptversammlung der Abteilungen dabei, der „Chef“ freut sich über die konstante Mitgliederzahl in Unterbaldingen. Zum konkreten Termin für die Waldbrandübung der Gesamtwehr ist es aus unterschiedlichen Gründen immer noch nicht gekommen, in diesem Jahr soll es aber so weit sein.