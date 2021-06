Feuerwehr in Tuningen

1 Bürgermeister Ralf Pahlow und Architekt Andreas Vogt übergeben symbolisch den Schlüssel für das Gerätehaus an Kommandant Reinhard Link.Foto: Bieberstein Foto: Schwarzwälder Bote

Kommunales: Gerätehaus geht in seine Bestimmung über / Mannschaft muss prompt ausrücken

Der Plan war eigentlich ein anderer: eine große Feier für Wehrkräfte, Handwerker und die Bürger. Immerhin wurde nun im kleinen Rahmen von Bürgermeister Ralf Pahlow und Architekt Andreas Vogt vom Architekturbüro Weisser der symbolische Schlüssel an Kommandant Reinhard Link übergeben.

Tuningen. Man wollte trotz sinkender Inzidenzzahlen aktuell kein Risiko eingehen, und so waren lediglich die Fachplaner und die Wehrkräfte zur Feier eingeladen.

"Die Entscheidung des Gemeinderates und meines Vorgängers Jürgen Roth sehe ich mit diesem Ergebnis als absolut richtigen Schritt die Feuerwehr an zentraler Lage zu haben", so Ralf Pahlow.

Im Vorfeld werden gibt es viele Gedankenspiele

Zuvor gab es Überlegungen für einen Neubau im Gewerbegebiet oder an einem anderen Standort oder auch die Möglichkeiten einer Erweiterung abzuwägen. Ausschlaggebend für die jetzige Lösung waren letztlich die erfolgreichen Kaufverhandlungen mit dem angrenzenden Wohnobjekt Staigstraße 1 sowie eines rückwärtig verlaufenden Gartengrundstücks. So konnte die Erweiterung in die Breite erfolgen wie auch mit dem Werkstatt-, Schulungs- und den Sozialräumen im Seitentrakt, welcher dem Gebäude nun eine L-Form gibt. Auch das Thema Parkplätze für die Einsatzkräfte konnte entspannt werden, welche nun hinter dem Gerätehaus ausreichend vorhanden sind.

Der Bürgermeister sprach ein großes Lob für die Planer wie auch die ausführenden Handwerker aus. Dies zeigt sich nicht nur in einer sehr guten Ausführung sondern auch in den Kosten, welche fast punktgenau mit 3,69 Millionen Euro auf der Planung lagen. Wir haben sogar noch 5000 zu den Planzahlen übrig und dies spricht für eine gute und übersichtliche Gesamtplanung. Auch mit dem Zeitplan ist man zufrieden, hier lag man lediglich einen Monat über der Planzeit, was bei der aktuellen Bausituation ebenfalls als Punktwertung gesehen wird.

Für das Planungsbüro Weisser, welches 2018 den Ausschreibungswettbewerb gewonnen hatte, gab es allerhand zu disponieren und zu ändern. Aber man konnte alle Belange der Gemeinde, Wehrkräfte bis hin zum Heimatverein, wo es darum ging das Backhaus zu bewahren, berücksichtigen. "Sie haben nun ein wohldurchdachtes und funktionales Feuerwehrgerätehaus in zentraler Lage mit einem prägenden Erscheinungsbild", so Andreas Vogt. Mit seinem Partner Alexander Weisser hatte er auch den perfekten Spezialisten im Boot und dieser hatte Dank seinem Wohnort in Tuningen auch stets den direkten Draht und war immer nahe am Geschehen.

Mangels Platz musste zuvor zentimetergenau geparkt werden

Kommandant Reinhard Link gab nochmals einen kleinen Rückblick zur notwendigen Entscheidung der Erweiterung. "Wir waren im Altbau absolut an der Grenze, die Fahrzeuge mussten Zentimetergenau eingeparkt werden, damit die Tore geschlossen werden konnten, die Unfallverhütungsvorschriften im Gebäude konnten jedoch nicht mehr gewährleistet werden." So zog sich ein Teil der Mannschaft direkt neben den Fahrzeugen in der Halle um, aber auch die getrennten Sanitäranlagen wie auch Bereitschaftsräume waren nicht vorhanden.

Im Obergeschoss des Teinosaales befand sich ursprünglich noch ein Schulungsraum, dieser konnte jedoch aufgrund fehlender Rettungswege nicht mehr genutzt werden. Aus der Mannschaft waren einige in die Planungsphase mit einbezogen und konnten ihre fachlichen Belange und Vorstellungen einbringen. Dies war zwar anstrengend aber auch notwendig und das Ergebnis ist jetzt auch sichtbar.

Gerne hätte auch er die Einweihung im größeren Rahmen mit allen Betroffenen gefeiert. Das Gebäude lebt nun mit den Kameraden und diese sind die neuen "Bewohner" in der Ortsmitte.

Dieser Einsatzkommtwie gerufen

Wie die neue Technik im Einsatz abläuft, konnte man während der Einweihungsfeier sogar ganz praktisch erleben: Vor dem angekündigten Gebäuderundgang ging der Alarm aufgrund einer Meldung aus einer Brandmeldeanlage eines Unternehmens los und so rückte ein erstes Team innerhalb von drei Minuten aus. Glücklicherweise handelte es sich um einen Fehlalarm und so konnte man die Einweihung nach kurzer Zeit auch feiern – wenngleich die Demonstration zu diesem Anlass wie gerufen kam.