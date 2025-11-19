Feuerwehr in Triberg: Mehr Geld für die Rettungskräfte

Der Triberger Gemeinderat stimmte dem Vorschlag zu, die Aufwandsentschädigung zu erhöhen. Deutlich steigt der Betrag für die Mitglieder, die Sonderaufgaben übernehmen.
Noch einmal kam das Thema Feuerwehr im Triberger Gemeinderat zur Sprache – aber diesmal ging es um die Entschädigung für die Ehrenamtlichen in leitender Funktion: Mit Schreiben vom August 2025 wurden die Städte vom Gemeinde- und Städtetag über die Fortschreibung der Orientierungswerte zur Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige informiert.