2 Stadtbrandmeister Eugen Heizmann (links) nimmt den Übergabeschlüssel von Bürgermeister Gerd Hieber (Zweiter von links) entgegen. An der Zeremonie nahmen auch weitere Vertreter der Feuerwehr teil. Foto: Reimer

Das neue Einsatzfahrzeug der Sulzer Feuerwehr musste kurz nach der symbolischen Schlüsselübergabe bereits ausrücken.















Sulz - Rund 470.000 Euro hat die Stadt Sulz für ein neues Einsatzfahrzeug für die Feuerwehr ausgegeben. Am Montagabend erfolgte die symbolische Übergabe. Die Zeremonie fand zu Beginn der Gemeinderatssitzung auf dem Vorplatz des Backsteinbaus statt.

Teure Anschaffung

Es handle sich um eine teure Investition, die aber berechtigt sei, wie Bürgermeister Gerd Hieber erklärte. Um den Einsatzherausforderungen gerecht zu werden, sei eine entsprechende technische Ausrüstung notwendig. Die Anschaffung des Hilfslöschfahrzeugs (HLF) 20 wurde mit rund 90.000 Euro aus dem Z-Feu-Förderprogramm und 100.000 Euro aus dem Ausgleichsstock bezuschusst.

Stadtbrandmeister Eugen Heizmann, der den symbolischen Schlüssel von Hieber entgegennahm, erklärte, dass die Anschaffung bereits seit 2014 mittelfristig geplant war. Im Juli vergangenen Jahres habe MAN dann das Fahrgestell geliefert. Im September wurde bei der Firma Ziegler in Giengen an der Brenz mit dem Ausbau des Fahrzeugs begonnen.

Bereits am Abend im Einsatz

Am 23. Dezember konnte die Sulzer Feuerwehr das HLF 20 "als Weihnachtsgeschenk" abholen. An Bord befinden sich Rettungsgeräte nach dem neuesten Stand der Technik, wie eine leistungsstarke LED-Anlage für Einsätze bei Nacht. Außerdem wurde ein neues Design verwendet, das bei den Feuerwehren in Sulz nach und nach eingeführt werden soll, so Heizmann.

Das HLF 20 war zuvor bereits zwei Mal im Einsatz. An diesem Abend sollten noch zwei weitere Einsätze dazukommen. Das Fahrzeug ersetzt einen Löschwagen aus dem Baujahr 1999. Dieses soll nun in Bergfelden zum Einsatz kommen, wo es ein 31-jähriges auszurangierendes Fahrzeug ersetzt, erklärte Hieber.